عبد القادر مساهل: خليفة حفتر في زيارة إلى الجزائر
تحادث وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أمس الأحد بالجزائر مع المارشال خليفة حفتر الذي يجري زيارة إلى الجزائر. و تناولت المحادثات "مستجدات الوضع السياسي و الأمني في ليبيا و السبل الكفيلة باستتباب الأمن و الاستقرار في البلاد في أقرب الآجال". و اغتنم مساهل هذه المناسبة للتذكير "بالجهود التي ما فتئت تبدلها الجزائر لتشجيع الأطراف الليبية على بلوغ اتفاق توافقي لتسوية الأزمة الليبية". و في هذا السياق جدد موقف الجزائر "الثابت" المؤيد لحل سياسي للنزاع في ليبيا في إطار "تطبيق الاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف الليبية بتاريخ 17 ديسمبر 2015 من خلال حوار شامل ما بين الليبيين و المصالحة الوطنية للحفاظ على الوحدة و السلامة الترابية لليبيا و سيادتها و انسجامها الوطني و وضع حد نهائي للأزمة".
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