عبد القادر مساهل: خليفة حفتر في زيارة إلى الجزائر



«Brandt الجزائر» تكشف عن تشكيلتها الجديدة من شاشة التلفاز OLED Curved أعلنت شركة «Brandt الجزائر» فرع مجمع «سيفيتال» عن تشكيلتها الجديدة من شاشات التلفزيون الذكية، وفي هذا الشأن تم الكشف لأول مرة في إفريقيا والشرق الأوسط عن شاشة «OLED Curved»، المصنعة بالجزائر، و التي سيشرع في تسويقها بداية من الأسبوع القادم. وأشارت الشركة إلى تزويد تشكيلتها الجديدة بتطبيق «Likoul» الذي يحتوي على برامج كاملة للدعم المدرسي.



أوباما يقرّ ببعض المسؤولية حيال سوريا وغموض يكتنف مصير عملية إجلاء المحاصرين في حلب أقر الرئيس الاميركي باراك أوباما الجمعة بأنه يشعر بشيء من المسؤولية حيال الوضع المأسوي في سوريا، لكنه أبدى اقتناعه بانه اتخذ القرارات السليمة نظرا للظروف. وقال



التشديد على أهمية مسألة السلم و الأمن كأولوية للأفارقة في تحقيق التنمية أكد الشركاء الأفارقة و الدوليون، اليوم بوهران، على الأهمية التي تحظى بها مسألة السلم و الأمن ك"أولوية" بالنسبة للأفارقة من أجل تحقيق أهداف التنمية، مشددين



الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية: استفادة أكثر من 189700 مستخدم من اجراءات قانون المالية التكميلي 2015 أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الأجراء حسان تيجاني هدام اليوم أن أكثر من 189700 مستخدم منتسب للصندوق استفادوا من الاجراءات الاستثنائية المدرجة



براندت الجزائر يصنع أجهزة تلفزيون تدمج بين التكنولوجيا العالية و الدعم المدرسي طلقت يوم آمس شركة براندت الجزائر (فرع مجمع سيفيتال) تشكيلتها الجديدة لأجهزة التلفزيون ذات الشاشة المقوسة (اوليد كورفيد) المصنوعة بسطيف وهو منتوج يصنع للمرة الأولى



اليوم الثالث والأخير لملتقى وهران للسلم و الأمن في إفريقيا: تقييم و تبني نتائج اللقاء استؤنفت اليوم أشغال الملتقى الرابع رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا في يومها الثالث بوهران، حيث سيتم تقييم التنسيق بين أطراف آلية " ألف3"



حسين زاير يؤكد: 10 مليار دج خسائر سنوية جراء تسربات المياه والتوصيل العشوائي يقدر حجم المياه الضائعة سنويا بسبب التسربات والتوصيل العشوائي التي تتعرض لها شبكة الماء الشروب بنحو 800 مليون متر مكعب وهو ما يعادل خسارة مالية



من بين أهم الأحداث التي ميزت سنة 2016: مراجعة الدستور.. تتويج للإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر تعد مراجعة الدستور التي ميزت سنة 2016 بمثابة تتويج للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2011 بهدف تعزيز دولة القانون و الديمقراطية



عبد القادر مساهل: خليفة حفتر في زيارة إلى الجزائر تحادث وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أمس الأحد بالجزائر مع المارشال خليفة حفتر الذي يجري زيارة إلى