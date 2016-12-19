وزير المالية يعلن عن إطلاق قروض بلا فوائد قريبًا



حجز 195 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان حجزحراس الحدود يوم آمس بتلمسان الناحية العسكرية الثانية، كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ (195) كيلوغرام، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بالوادي الناحية العسكرية



اتفاقية بين بورصة الجزائر والمركز الدولي للصحافة لتكوين الصحفيين وقعت شركة تسيير بورصة القيم (بورصة الجزائر) والمركز الدولي للصحافة اليوم بالجزائر اتفاقية شراكة تهدف إلى تكوين الصحفيين في مجال المالية والبورصات. وقام بتوقيع الاتفاقية



مجلس الأمة: عرض مشروعي القانونين المتعلقين بالتقاعد وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غدا الثلاثاء يستأنف مجلس الأمة غدا الثلاثاء أشغاله في جلسات علنية تخصص لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتقاعد ومشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب ما



لعمامرة يعرب عن أمله في أن يتزود الإتحاد الإفريقي بقيادة جديدة أعرب وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي, رمطان لعمامرة, اليوم بوهران عن أمله في أن تسفر قمة الإتحاد الإفريقي المقبلة عن "قيادة مسؤولة و



«Brandt الجزائر» تكشف عن تشكيلتها الجديدة من شاشة التلفاز OLED Curved أعلنت شركة «Brandt الجزائر» فرع مجمع «سيفيتال» عن تشكيلتها الجديدة من شاشات التلفزيون الذكية، وفي هذا الشأن تم الكشف لأول مرة في إفريقيا والشرق الأوسط عن شاشة «OLED Curved»، المصنعة بالجزائر، و التي سيشرع في تسويقها بداية من الأسبوع القادم. وأشارت الشركة إلى تزويد تشكيلتها الجديدة بتطبيق «Likoul» الذي يحتوي على برامج كاملة للدعم المدرسي.



أوباما يقرّ ببعض المسؤولية حيال سوريا وغموض يكتنف مصير عملية إجلاء المحاصرين في حلب أقر الرئيس الاميركي باراك أوباما الجمعة بأنه يشعر بشيء من المسؤولية حيال الوضع المأسوي في سوريا، لكنه أبدى اقتناعه بانه اتخذ القرارات السليمة نظرا للظروف. وقال



التشديد على أهمية مسألة السلم و الأمن كأولوية للأفارقة في تحقيق التنمية أكد الشركاء الأفارقة و الدوليون، اليوم بوهران، على الأهمية التي تحظى بها مسألة السلم و الأمن ك"أولوية" بالنسبة للأفارقة من أجل تحقيق أهداف التنمية، مشددين



الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية: استفادة أكثر من 189700 مستخدم من اجراءات قانون المالية التكميلي 2015 أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الأجراء حسان تيجاني هدام اليوم أن أكثر من 189700 مستخدم منتسب للصندوق استفادوا من الاجراءات الاستثنائية المدرجة



براندت الجزائر يصنع أجهزة تلفزيون تدمج بين التكنولوجيا العالية و الدعم المدرسي طلقت يوم آمس شركة براندت الجزائر (فرع مجمع سيفيتال) تشكيلتها الجديدة لأجهزة التلفزيون ذات الشاشة المقوسة (اوليد كورفيد) المصنوعة بسطيف وهو منتوج يصنع للمرة الأولى