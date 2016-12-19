وزير المالية يعلن عن إطلاق قروض بلا فوائد قريبًا
أعلن وزير المالية، حاجي بابا عمي، أمس، عن إطلاق قروض بلا فوائد في البنوك إضافة إلى إطلاق قرض سندي بلا فوائد قريبا، وذلك على هامش إطلاق عملية الدفع والتصريح الجبائيين عن بعد بالنسبة للمؤسسات الكبرى الذي نظم بمقر الوزارة. ويعدّ هذا المطلب الذي يشغل قطاعًا كبيرًا من المواطنين، انطلاقًا من الخلفية والمرجعية الدينية التي يتمتع بها المجتمع الجزائري. وصرّح الوزير في سياق آخر، بأنه قد سُجل ارتفاع في نسبة التحصيل الضريبي بـ06 بالمئة سنة 2016 إلى غاية سبتمبر الماضي. وأعلن وزير المالية حاجي بابا عمي عن إطلاق الدفع الجبائي إلكترونيا لفائدة 2700 مؤسسة كمرحلة أولية. وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي في هذا الصدد، بأنه تم تسجيل 5000 عملية دفع الكتروني فقط مند إطلاق الخدمة في أكتوبر.
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