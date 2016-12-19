حسن عريبي: هذا ما قاله سلال حول المستفيدين من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية





أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن كل الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا من قبل محاكم الجنايات والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وفقا لأحكام ميثاق السلم و المصالحة الوطنية قد استفادوا من اجراءات العفو الواردة في احكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 06-106 المؤرخ في 07 مارس 2006 المتضمن إجراءات عفو تطبيقا للأمر المتضمن ميثاق السلم و المصالحة الوطنية، موضحا أن تنفيذ هذه العملية لم يعرف أي عوائق حالت دون معالجة كل الحالات المرطوحة. وأفاد الوزير الأول خلال رده على سؤال للنائب حسن عريبي حول" عدم استفادة الأشخاص المدنيين والعسكريين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية من قبل المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والذين مكثوا في السجون 26 سنة ومنهم من تجاوز سن السبعين أن الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 27 فيفري سنة 2006 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بمختلف النصوص القانونية الصادرة تطبيقا له جاء قصد التعبير عن إرادة الشعب الجزائريين وتصميمه على تنفيذ سياسة المصالحة الوطنية الرامية إلى استتباب الامن وتحقيق الاستقرار للبلاد. وأضاف الوزير الأول:" لقد تفضلتم بطرح سؤال كتابي حول أسباب عدم استفادة الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية من قبل المحاكم العسكرية من تدابير الامر 06-01 المؤرخ في 27 فيفري سنة 2006 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية بداية أنوه إلى أن هذا السؤال قد تمت الإجابة عنه في شهر فيفري من السنة الفارطة". وأشار الوزير الأول في ذات السياق إلى أنه تطبيقا لنص المادة 248 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل في الجرائم الموضوفة بأنها أفعال إرهابية و/أو تخريبية المنصوص عليها في احكام المواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 . وأوضح سلال أنه تم تحديد أحكام المادة 02 منه بشكل واضح ودقيق، مؤكدا أن فئة الأشخاص المعنيين بالإستفادة من اجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو أو استبدال العقوبات أول تخفيضها وهم الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب فعل وأكثر من أفعال الإرهاب أو التخريب المنصوص و المعاقب عليهما بموجب المواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات المعجدل و المتمم، مؤكدا أن السلطات المختصة سعت إلى توسيع قدر الإمكان دائرة الذين يمكنهم الإنخراط تحت لواء هذا الميثاق- السلم و المصالحة الوطنية- قصد التمكن من الإحاطة و الإلمام بكل الحالات المطروحة مع استثناء الذين ارتكبوا مجازر جماعية أو انتهاك للحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها.

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