في حصيلة قدمتها الحماية المدنية: وفاة 12 شخصا وإصابة 23 آخرين في حوادث مرور





أحصت وحدات الحماية المدنية عدة حوادث مرور منها 08 تسببت في وفاة 12 شخصا في مكان الحوادث وإصابة 23 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم إلى مختلف المصالح الاستشفائية من طرف مصالح الحماية المدنية لمختلف ولايات الوطن. وسجلت وحدات الحماية المدنية 2242 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية، وذلك خلال الفترة ما بين 17 الى 18 ديسمبر الجاري. وتدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 12 شخص اختنقوا جراء استنشاق غاز أكسيد الكربون المتسرب من أجهزة التدفئة و مسخنات المياه داخل مسكنهم، 06 أشخاص على مستوى ولاية ميلة بحي النسيم، 05 أشخاص على مستوى غليزان بحي برمادية، 01 شخص على مستوى ولاية المدية بحي بزويش، في حين تم تسجيل وفاة 02 شخصين مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون على مستوى ولاية الجلفة بحي النهضة ببلدية الخميس، تم تحويلهما إلى مستشفى عين وسارة. كما تدخلت أيضا مصالح الحماية المدنية لولاية بشار خلال نفس الفترة و على إثر التقلبات الجوية، من أجل القيام بعدة عمليات امتصاص المياه المتسربة لبعض السكنات ببلدية بشار، و كذا من أجل إنقاذ 30 شخص علقوا داخل مركباتهم بسبب ارتفاع منسوب المياه، من جراء الأمطار الغزيرة و فيضان بعض الأودية، ببلدية بشار تم إنقاذ 13 شخص بالمكان المسمى منطقة مانو، 11 شخص بالمكان المسمى منطقة بوعياش، ببلدية القنادسة تم انقاد 04 أشخاص (رحالة) حصروا بسبب فياضان واد نبقة، ببلدية لحمر تم انقاد 01 شخص حصر بسبب ارتفاع منسوب المياه بالمكان المسمى القصر القديم، دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.

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