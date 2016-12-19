مجموعة لافارج هولسيم تكرم عمال النقل والسائقين في مجال الصحة والسلامة





تعد الصحة والسلامة القيمة الأولى لدى مجموعة لافارج هولسيم الجزائر، بهدف صفر حادث للمساعدين والمتعاملين الثانويين التابعين لنا. السلامة المرورية هي المحور الأساسي لسياستنا التطوعية للصحة والسلامة نظرا للعدد المهم لتنقلاتنا المرورية التي تجند حوالي 4500 شاحنة تجوب حوالي 75 مليون كلم كل سنة في الجزائر.ولهذا، تم تنفيذ سياسة نقل صارمة من أجل التخفيف من المخاطر على مستوى الطرقات.هنالك خمسة محاور كبرى لتوجيه سياسة النقل الخاصة بنا وهي: الاحترام الصارم لقانون المرور- تكوين السائقين- متابعة ومطابقة الشاحنات- تحديد الموقع الجغرافي واحترام نقل البضائع. تضم توجيهات النقل لافارج هولسيم الجزائر مجموع القواعد في مجال الصحة والسلامة.من أجل مكافأة عمال النقل والسائقين الذين أظهروا مواقف فيما يخص الصحة والسلامة المرورية، تنظم لافارج هولسيم يوم 19 ديسمبر 2016 على مستوى فندق الماركير بباب الزوار، حفلها السنوي لمكافأة عمال النقل والسائقين.ستمنح 4 أنواع من الجوائز: أحسن خدمة توزيع، عمل شجاع، سائق للسنة، عامل النقل للسنة.يهدف حفل المواطنة هذا إلى تأكيد أهمية السلامة المرورية وتوعية المشاركين بأحسن الممارسات في مجال الصحة والسلامة من أجل المساهمة جميعا في الإنقاص من الحوادث على مستوى طرقاتنا.

عدد القراءات 22 مرة | قراءات اليوم 10 مرة