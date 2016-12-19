الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
19/12/2016 00:45:00

مجموعة لافارج هولسيم تكرم عمال النقل والسائقين في مجال الصحة والسلامة


 تعد الصحة والسلامة القيمة الأولى لدى مجموعة لافارج هولسيم الجزائر، بهدف صفر حادث للمساعدين والمتعاملين الثانويين التابعين لنا. السلامة المرورية هي المحور الأساسي لسياستنا التطوعية للصحة والسلامة نظرا للعدد المهم لتنقلاتنا المرورية التي تجند حوالي 4500 شاحنة تجوب حوالي 75 مليون كلم كل سنة في الجزائر.ولهذا، تم تنفيذ سياسة نقل صارمة من أجل التخفيف من المخاطر على مستوى الطرقات.هنالك خمسة محاور كبرى لتوجيه سياسة النقل الخاصة بنا وهي: الاحترام الصارم لقانون المرور- تكوين السائقين- متابعة ومطابقة الشاحنات- تحديد الموقع الجغرافي واحترام نقل البضائع. تضم توجيهات النقل لافارج هولسيم الجزائر مجموع القواعد في مجال الصحة والسلامة.من أجل مكافأة عمال النقل والسائقين الذين أظهروا مواقف فيما يخص الصحة والسلامة المرورية، تنظم لافارج هولسيم يوم 19 ديسمبر 2016 على مستوى فندق الماركير بباب الزوار، حفلها السنوي لمكافأة عمال النقل والسائقين.ستمنح 4 أنواع من الجوائز: أحسن خدمة توزيع، عمل شجاع، سائق للسنة، عامل النقل للسنة.يهدف حفل المواطنة هذا إلى تأكيد أهمية السلامة المرورية وتوعية المشاركين بأحسن الممارسات في مجال الصحة والسلامة من أجل المساهمة جميعا في الإنقاص من الحوادث على مستوى طرقاتنا.

عدد القراءات 22 مرة | قراءات اليوم 10 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

مجموعة لافارج هولسيم تكرم عمال النقل والسائقين في مجال الصحة والسلامة

 تعد الصحة والسلامة القيمة الأولى لدى مجموعة لافارج هولسيم الجزائر، بهدف صفر حادث للمساعدين والمتعاملين الثانويين التابعين لنا. السلامة المرورية هي المحور الأساسي لسياستنا التطوعية للصحة
image

توقيف جمعية آشرار تتاجر بالمخدرات في كل من وهران، الجزائر العاصمة وسكيكدة

    تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر، من وضع حد لجمعية أشرار تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات على محور ثلاث ولايات، وهران، الجزائر العاصمة وسكيكدة، تم
image

توقيف ثلاث (03) تجار مخدرات وحجزت ستة (06) قناطير من الكيف المعالج بتلمسان

في إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم آمس بتلمسان الناحية العسكرية الثانية ثلاثة (03) تجار
image

لعمامرة : تقرير الخارجية الأمريكية بشأن السفر إلى الجزائر روتيني وبيروقراطي

 ذكر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، اليوم بوهران أن الجزائر كانت الدولة الأولى التي انتصرت استراتيجيا على الإرهاب، معتبرا أن التحذير
image

من 20 إلى 25 ديسمبر بأوبيرا الجزائر: مشاركة 20 فرقة في المهرجان الدولي الـ11 للموسيقى الأندلسية والموسيقى العريقة

 ستشارك نحو 20 مجموعة موسيقية تمثل 8 دول في المهرجان الدولي الـ11 للموسيقى الأندلسية والموسيقى العريقة المقرر من 20 إلى 25 ديسمبر بأوبيرا الجزائر بوعلام
image

مصر تفتح معبر رفح مجددا لثلاثة أيام بعد أقل من أسبوع على إغلاقه

على غير العادة، قررت السلطات المصرية بعد أقل من أسبوع على إغلاقه، عادة فتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام أخرى، أمام الحالات الإنسانية العالقة في
image

وسط إشارات قوية على التزام المنتجين بخفض الإنتاج: النفط يرتفع بـ 1 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مقتربة من مستوى مرتفع جديد هو الأعلى في 17 شهرا في الوقت الذي أظهر فيه المنتجون مؤشرات قوية على الامتثال
image

رمطان لعمامرة: الجزائر عملت دائما من أجل السلم في إفريقيا

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، يوم السبت بوهران أن الجزائر عملت دائما من أجل أن يكون السلم في القارة الإفريقية
image

حجار يؤكد التكفل ببعض انشغالات الطلبة بفضل تبني أسلوب الحوار

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس السبت بالجزائر العاصمة أن قطاعه تمكن بفضل أسلوب "الحوار والتشاور" من التكفل ببعض انشغالات الطلبة، والتي
image

برلمانيون يدعون لكشف ملابسات وفاة الصحفي محمد تامالت

دعا النائب البرلماني ناصر حمدادوش، أعضاء البرلمان للتجاوب مع المطلب الّذي اقترحه بخصوص إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في وفاة الصحفي محمد تامالت حول ظروف وملابسات
قيم هذا المقال
0