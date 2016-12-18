توقيف جمعية آشرار تتاجر بالمخدرات في كل من وهران، الجزائر العاصمة وسكيكدة





تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر، من وضع حد لجمعية أشرار تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات على محور ثلاث ولايات، وهران، الجزائر العاصمة وسكيكدة، تم من خلالها توقيف (05) مشتبه فيهم، و حجز (4.5) كلغ من المخدرات نوع "قنب هندي"، مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره 1040 اورو، مبلغ من العملة الوطنية يقدر بـ 22 مليون سنتيم، (02) سيارتان، و (03) هواتف نقالة. وقائع قضية الحال بدأت من خلال توقيف احد المشتبه فيهم بحي شعبي بعد مداهمة مسكنه استنادا لإذن بالتفتيش، حيث عثر على (4.3) كلغ من المخدرات، وبمواصلة التحريات التي استعين فيها بكافة الوسائل التقنية، تم تحديد هوية بعض الشركاء، حيث أوقف المشتبه فيه الثاني بنفس الحي، وتمت ملاحقة المشتبه فيه الثالث إلى ولاية داخلية أين تم توقيفه بوسط المدينة. وبمواصلة التحريات، تم تحديد هوية المشتبه فيه الرابع، الذي كان يستغل احد الشقق بأعالي العاصمة، حيث تم توقيفه واسترجاع (100) غرام من القنب الهندي، ومبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ1040 اورو، ومبلغ من العملة الوطنية يقدر بـ45500 دينار، هذا الأخير اعترف بعد استجوابه، أن الممون الرئيسي هو رجل مسن يتنقل بسيارة نفعية، مضيفا أن مصدر المخدرات هو من ولاية داخلية قدوما من بلد مجاور، وباستغلال المعلومات المتوفرة، تم تحديد هوية المشتبه فيه الخامس وتوقيفه بأحد الأسواق الشعبية، وبتفتيش مسكنه، عثر على كمية من الراتنج الهندي تقدر بـ(26) غرام. استكمالا للإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم الخمسة على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.

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