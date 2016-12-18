الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
18/12/2016 15:53:00

توقيف جمعية آشرار تتاجر بالمخدرات في كل من وهران، الجزائر العاصمة وسكيكدة


    تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر، من وضع حد لجمعية أشرار تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات على محور ثلاث ولايات، وهران، الجزائر العاصمة وسكيكدة، تم من خلالها توقيف (05) مشتبه فيهم، و حجز (4.5) كلغ من المخدرات نوع "قنب هندي"، مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره 1040 اورو، مبلغ من العملة الوطنية يقدر بـ 22 مليون سنتيم، (02) سيارتان، و (03) هواتف نقالة.  وقائع قضية الحال بدأت من خلال توقيف احد المشتبه فيهم بحي شعبي بعد مداهمة مسكنه استنادا لإذن بالتفتيش، حيث عثر على (4.3) كلغ من المخدرات، وبمواصلة التحريات التي استعين فيها بكافة الوسائل التقنية، تم تحديد هوية بعض الشركاء، حيث أوقف المشتبه فيه الثاني بنفس الحي، وتمت ملاحقة المشتبه فيه الثالث إلى ولاية داخلية أين تم توقيفه بوسط المدينة.  وبمواصلة التحريات، تم تحديد هوية المشتبه فيه الرابع، الذي كان يستغل احد الشقق بأعالي العاصمة، حيث تم توقيفه واسترجاع (100) غرام من القنب الهندي، ومبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ1040 اورو، ومبلغ من العملة الوطنية يقدر بـ45500 دينار، هذا الأخير اعترف بعد استجوابه، أن الممون الرئيسي هو رجل مسن يتنقل بسيارة نفعية، مضيفا أن مصدر المخدرات هو من ولاية داخلية قدوما من بلد مجاور، وباستغلال المعلومات المتوفرة، تم تحديد هوية المشتبه فيه الخامس وتوقيفه بأحد الأسواق الشعبية، وبتفتيش مسكنه، عثر على كمية من الراتنج الهندي تقدر بـ(26) غرام. استكمالا للإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم الخمسة على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.

عدد القراءات 21 مرة | قراءات اليوم 21 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

توقيف جمعية آشرار تتاجر بالمخدرات في كل من وهران، الجزائر العاصمة وسكيكدة

    تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر، من وضع حد لجمعية أشرار تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات على محور ثلاث ولايات، وهران، الجزائر العاصمة وسكيكدة، تم
image

توقيف ثلاث (03) تجار مخدرات وحجزت ستة (06) قناطير من الكيف المعالج بتلمسان

في إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم آمس بتلمسان الناحية العسكرية الثانية ثلاثة (03) تجار
image

لعمامرة : تقرير الخارجية الأمريكية بشأن السفر إلى الجزائر روتيني وبيروقراطي

 ذكر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، اليوم بوهران أن الجزائر كانت الدولة الأولى التي انتصرت استراتيجيا على الإرهاب، معتبرا أن التحذير
image

من 20 إلى 25 ديسمبر بأوبيرا الجزائر: مشاركة 20 فرقة في المهرجان الدولي الـ11 للموسيقى الأندلسية والموسيقى العريقة

 ستشارك نحو 20 مجموعة موسيقية تمثل 8 دول في المهرجان الدولي الـ11 للموسيقى الأندلسية والموسيقى العريقة المقرر من 20 إلى 25 ديسمبر بأوبيرا الجزائر بوعلام
image

مصر تفتح معبر رفح مجددا لثلاثة أيام بعد أقل من أسبوع على إغلاقه

على غير العادة، قررت السلطات المصرية بعد أقل من أسبوع على إغلاقه، عادة فتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام أخرى، أمام الحالات الإنسانية العالقة في
image

وسط إشارات قوية على التزام المنتجين بخفض الإنتاج: النفط يرتفع بـ 1 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مقتربة من مستوى مرتفع جديد هو الأعلى في 17 شهرا في الوقت الذي أظهر فيه المنتجون مؤشرات قوية على الامتثال
image

رمطان لعمامرة: الجزائر عملت دائما من أجل السلم في إفريقيا

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، يوم السبت بوهران أن الجزائر عملت دائما من أجل أن يكون السلم في القارة الإفريقية
image

حجار يؤكد التكفل ببعض انشغالات الطلبة بفضل تبني أسلوب الحوار

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس السبت بالجزائر العاصمة أن قطاعه تمكن بفضل أسلوب "الحوار والتشاور" من التكفل ببعض انشغالات الطلبة، والتي
image

برلمانيون يدعون لكشف ملابسات وفاة الصحفي محمد تامالت

دعا النائب البرلماني ناصر حمدادوش، أعضاء البرلمان للتجاوب مع المطلب الّذي اقترحه بخصوص إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في وفاة الصحفي محمد تامالت حول ظروف وملابسات
image

محمد عيسى: الجزائر أصبحت مدرسة في اجتثاث التشدد بفضل تمسكها بوسطية الإسلام وبالسيرة النبوية

أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى يوم السبت بالبليدة أن الجزائر أصبحت مدرسة في "اجتثاث" التشدد و الوقاية منه بفضل تمسكها بوسطية الدين
قيم هذا المقال
0