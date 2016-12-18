

توقيف جمعية آشرار تتاجر بالمخدرات في كل من وهران، الجزائر العاصمة وسكيكدة تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر، من وضع حد لجمعية أشرار تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات على محور ثلاث ولايات، وهران، الجزائر العاصمة وسكيكدة، تم



توقيف ثلاث (03) تجار مخدرات وحجزت ستة (06) قناطير من الكيف المعالج بتلمسان في إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم آمس بتلمسان الناحية العسكرية الثانية ثلاثة (03) تجار



لعمامرة : تقرير الخارجية الأمريكية بشأن السفر إلى الجزائر روتيني وبيروقراطي ذكر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، اليوم بوهران أن الجزائر كانت الدولة الأولى التي انتصرت استراتيجيا على الإرهاب، معتبرا أن التحذير



من 20 إلى 25 ديسمبر بأوبيرا الجزائر: مشاركة 20 فرقة في المهرجان الدولي الـ11 للموسيقى الأندلسية والموسيقى العريقة ستشارك نحو 20 مجموعة موسيقية تمثل 8 دول في المهرجان الدولي الـ11 للموسيقى الأندلسية والموسيقى العريقة المقرر من 20 إلى 25 ديسمبر بأوبيرا الجزائر بوعلام



مصر تفتح معبر رفح مجددا لثلاثة أيام بعد أقل من أسبوع على إغلاقه على غير العادة، قررت السلطات المصرية بعد أقل من أسبوع على إغلاقه، عادة فتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام أخرى، أمام الحالات الإنسانية العالقة في



وسط إشارات قوية على التزام المنتجين بخفض الإنتاج: النفط يرتفع بـ 1 دولار للبرميل ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مقتربة من مستوى مرتفع جديد هو الأعلى في 17 شهرا في الوقت الذي أظهر فيه المنتجون مؤشرات قوية على الامتثال



رمطان لعمامرة: الجزائر عملت دائما من أجل السلم في إفريقيا أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، يوم السبت بوهران أن الجزائر عملت دائما من أجل أن يكون السلم في القارة الإفريقية



حجار يؤكد التكفل ببعض انشغالات الطلبة بفضل تبني أسلوب الحوار أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس السبت بالجزائر العاصمة أن قطاعه تمكن بفضل أسلوب "الحوار والتشاور" من التكفل ببعض انشغالات الطلبة، والتي



برلمانيون يدعون لكشف ملابسات وفاة الصحفي محمد تامالت دعا النائب البرلماني ناصر حمدادوش، أعضاء البرلمان للتجاوب مع المطلب الّذي اقترحه بخصوص إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في وفاة الصحفي محمد تامالت حول ظروف وملابسات