توقيف ثلاث (03) تجار مخدرات وحجزت ستة (06) قناطير من الكيف المعالج بتلمسان
في إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم آمس بتلمسان الناحية العسكرية الثانية ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت كمية معتبرة من الكيف المعالج تُقدر بستة (06) قناطير. ببرج باجي مختار/ن.ع.6، ضبطت مفرزة للجيش الوطني، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بعين قزام سبعة (07) مهربين وضبطوا سبعة (07) شاحنات مُحملة بـ (105,244) طنا من المواد الغذائية. من جهة أخرى، أوقف عناصر حرس الحدود بكل من تلمسانالناحية العسكرية الثانية وعين قزام الناحية العسكدية السادسة (31) مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة.
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