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18/12/2016 12:45:00

لعمامرة : تقرير الخارجية الأمريكية بشأن السفر إلى الجزائر روتيني وبيروقراطي


 ذكر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، اليوم بوهران أن الجزائر كانت الدولة الأولى التي انتصرت استراتيجيا على الإرهاب، معتبرا أن التحذير الأمريكي الأخير من السفر إلى بعض المناطق في الجزائر هو تقرير "روتيني" و"بيروقراطي". وأكد السيد لعمامرة في تصريح له على هامش جلسات اليوم الثاني من الملتقى الرابع رفيع المستوى حول السلم و الأمن في إفريقيا التي تنعقد بوهران أن تقارير الخارجية الأمريكية التي تحذر مسافريها من السفر إلى بعض المناطق في الجزائر "هي تقارير تأتي في إطار عمل بيروقراطي عادي يتمثل في مجموعة من التوصيات ترفع من طرف أقسام القنصلية الأمريكية إلى المسافرين". وشدد الوزير على أن "الجزائر كانت الدولة الأولى التي انتصرت استراتيجيا على الإرهاب"، داعيا إلى عدم التركيز على مثل هذه التقارير "الروتينية" و "المتكررة". وأضاف موضحا أنه "حقيقة هناك بيان يتعلق بالجزائر و لكن هناك بيان مماثل يتعلق بباريس تم من خلاله تقديم نصيحة إلى المسافرين الأمريكيين إلى فرنسا بتفادي زيارة بعض المناطق في باريس على اعتبار أنها شهدت أعمال إجرامية و إرهابية في السابق، وبالتالي لا يجب أن نولي أهمية أكثر من اللازم لهذه الأوراق الروتينية البيروقراطية المتكررة التي تصدر عن القسم القنصلي للولايات المتحدة". 

 

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لعمامرة : تقرير الخارجية الأمريكية بشأن السفر إلى الجزائر روتيني وبيروقراطي

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