رمطان لعمامرة: الجزائر عملت دائما من أجل السلم في إفريقيا





أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، يوم السبت بوهران أن الجزائر عملت دائما من أجل أن يكون السلم في القارة الإفريقية محورا أساسيا في سياستها الخارجية. "الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتزامه الدائم من أجل السلم في قارتنا جعلت من هذا المبدأ محورا أساسيا لسياستها الخارجية" كما أبرزه لعمامرة في كلمة ألقاها لدى افتتاح الملتقى الرابع رفيع المستوى حول السلم و الأمن في إفريقيا. و ذكر الوزير بأن "الجزائر قامت بعدة وساطات في إطار وطني أو ضمن الاتحاد الإفريقي على غرار النزاع بين إثيوبيا وإريتيريا أو الوساطة التي قامت بها منذ 2014 لتسوية الأزمة المالية". وأشار لعمامرة إلى "إنها نفس المقاربة التي تهدف الجزائر إلى ترقيتها في ليبيا بدعم مسار الوساطة الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة ومن خلال مبادرة دول الجوار لليبيا والتي أطلقتها الجزائر سنة 2014". وأضاف الوزير أن الجزائر لم تتوقف في هذا السياق عن تشجيع الأطراف الليبية إلى تفضيل الحوار بدون استثناء بعيدا عن أي تدخل أجنبي. ودعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا الصدد إلى تعزيز وتدعيم أكثر فأكثر الأعمال التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي الرامية إلى استقرار القارة وكذا السلم في بلدانها لاسيما تعزيز موقف هيئاته كطرف بمنظمة الأمم المتحدة. "يعتبر الاتحاد الإفريقي الذي يعد لسان حال الشعوب الإفريقية وتطلعاتهم شريكا موثوقا وذي مصداقية للمجتمع الدولي وهذا يرجع إلى حد كبير إلى تماسك ووحدة أعضائه" حسبما أبرزه لعمارة مستنكرا "محاولة تشتيت صفوفه" خلال القمة الإفريقية العربية الأخيرة لمالابو. "هذه المحاولة تعكس من جهة التهديدات التي تتربص بالاتحاد الإفريقي التي تستهدف حتى وحدته وكذا العزيمة القوية للدول الأعضاء للمحافظة على تماسك هذا المنظمة القارية" يضيف الوزير معتبر بأن القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي ستكون فرصة مناسبة لتأكيد وحدة المنظمة. وينتظم هذا اللقاء على مدار ثلاثة أيام حول موضوع رئيسي يخص "مساعدة الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة والتحضير لبحث مسائل السلم والأمن في القارة الإفريقية" بمشاركة عدة وزراء الشؤون الخارجية لبلدان إفريقية وخبراء وممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وكذا جامعة الدول العربية.

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