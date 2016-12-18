برلمانيون يدعون لكشف ملابسات وفاة الصحفي محمد تامالت





دعا النائب البرلماني ناصر حمدادوش، أعضاء البرلمان للتجاوب مع المطلب الّذي اقترحه بخصوص إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في وفاة الصحفي محمد تامالت حول ظروف وملابسات وفاته، وذلك في بيان للجنة. وقال النائب “إنّ حالة الغموض التي تلفّ هذه القضية هي التي تجعله يدقّ ناقوس الخطر، والمطالبة بفتح لجنة تحقيق برلمانية حولها، على اعتبار أنّ الصحافة شريكةٌ –بالأصالة– في خدمة الوطن والدفاع عن مصالحه الإستراتيجية الكبرى”، مؤكدًا “إنه لا يمكن أن تكون يوما عدوًا أو خصمًا تبرّر التراجع عن المكتسبات الديمقراطية والإعلامية”، معتبرًا ظروف اعتقاله بعد عودته إلى أرض الوطن، ونوع العقوبات الّتي طالته بناءً على تكييف قضيته، تتنافى مع مواد الدستور في الفصل الرابع منه فيما يتعلّق بالحقوق والحريات، لا سيما المواد: 38، 39، 40، 41، 42 والمواد: 48، 50، التي تضمن حرية التعبير، وحرية الصحافة والشبكات الإعلامية، وحرية نشر المعلومات والأفكار والصّور والآراء، وأنه لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة للعقوبة السالبة للحرية، والتي تستوجب تسليط عقوبات مادية فقط، إضافة إلى إلغاء عقوبة تجريم الصّحفي في المادة: 144 مكرّر من قانون العقوبات”. وحسب البيان، واصل “إنه بالرغم من الأمراض المزمنة الّتي كان يعاني منها والتي تمنحه حقّ الإفراج المشروط، وإضرابه عن الطعام لمدّة: 04 أشهر وتدهور حالته الصّحية، وتعالي الصّيحات بأخذ وضعه الاستثنائي بعيْن الاعتبار قبل وقوع كارثة وفاة صحفي في السّجن، كسابقةٍ خطيرة في تاريخ الجزائر المستقلة، وتحديدا في الوقت التي كانت الجزائر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان.داعيا لفتح تحقيقٍ برلمانيٍّ، في إطار ممارسة صلاحياتهم الرّقابية على عمل الحكومة”.

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