أويحيى: المكمل الغذائي "رحمة ربي"..مجرد دروشة





· حداد صديقي وأنا لست من النوع الذي يغيّر الأصدقاء

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي، أن الرقابة لم تلعب دورها كما يجب حول المكمل الغذائي "رحمة ربي" الذي وصفه بـ" الدروشة"، مجددا دعم حزب الأرندي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح أويحيي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب بالعاصمة أن الرقابة لم تعمل عملها ولم تلعب دورها بالشكل الكافي بخصوص المكمل الغذائي المعروف باسم" رحمة ربي"، مفيدا:"..هذا المكمل المسمى رحمة ربي مجرد دروشة وأنا مندهش كيف أن الشعب الجزائري أصبح يصدق الدروشة". أما عن التعديل الحكومي الذي كثر الحديث عنه مؤخرا قال أويحيى إنه من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، موضحا أن المؤسسة العسكرية تقوم بدورها على أكمل وجه والرئيس بوتفليقة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وفي تعليقه على رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على حداد قال أويحيى:" علي حداد صديقي .. وأنا لست من النوع الذي يغيّر الأصدقاء بتغير الظروف"، موضحا أن المنتدى عرف بعض الاختلالات ولكن هذا لا يجب أن يخفي الكثير من الايجابيات. وجدد الأمين العام لحزب الأرندي مساندته المطلقة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قوله:" أساند الرئيس دائما وسأبقى أسانده وأدعم برنامجه"، معلقا على العهدة الخامسة:" الرئيس استطاع دائما اسكات المنتقدين والمعارضين من خلال عمله في الميدان". هذا وترحم الأمين العام خلال الندوة الصحفية باسم الأرندي على روح الصحفي الراحل محمد تامالت، مشيرا أن تامالت حظي برعاية طبية منذ شهر أوت الفارط والسلطات قامت بعملها، مؤكدا أن الأرندي يثق بالعدالة الجزائرية.

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