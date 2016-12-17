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17/12/2016 17:59:00

عدة مشاريع استثمارية تدخل حيز الخدمة بولاية الجزائر


 اكد الوالي الجزائر عبد القادر زوخ  اليوم خلال زيارة عمل و تفقد قام بها على مستوى عدة مشاريع استثمارية للخواص بكل من بلديات الرويبة و الرغاية و الحراش و بئر توتة و سيدي امحمد أن مثل هذه المؤسسات من شأنها خلق مناصب شغل عديدة بالولاية و القضاء على البطالة. و يتعلق الأمر بكل من الوحدة الصناعية بالرغاية لإنتاج البلاط و الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب و مشتقاته بالحراش و الوحدة الصناعية لإنتاج الأدوية ببئر توتة علاوة عن تدشين معهد لتدعيم الشباب الجامعي الحامل لأفكار و اختراعات جديدة ببلدية سيدي امحمد حيث دخلت هذه المؤسسات حيز الخدمة تحت إشراف والي الجزائر. و قال الوالي أنه تم منح أوعية عقارية للمستثمرين من أجل إنجاز مشاريعهم فيما تم إرسال إندارات بهدف استرجاع الأراضي للمستثمرين الذين استفادوا من أوعية عقارية لكنهم لم يباشروا في إنجاز مشاريعهم. و كشفت المكلفة بالدراسات و التلخيص لولاية الجزائر فتيحة سليماني بهذا الخصوص عن "وجود  136 مشروع استثماري بولاية الجزائر منها 36 على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله مضيفة أن" الميزانية المالية قد بلغت بالنسبة لكل هذه المشاريع الاستثمارية ما قيمته 650 مليار دج". و قالت أن كل هذه المشاريع الاستثمارية سوف تخلق 22 الف منصب شغل مستقبلا مضيفة ان اغلب هذه المشاريع تتعلق بتوفير الخدمات لصالح المواطن (مواقف للسيارات عيادات متعددة الخدمات و مؤسسات ترفيهية كالفنادق ألخ.) و أوضحت أنه يوجد من بين هذه المشاريع 29 مشروعا تحصل أصحابها على رخص البناء و 14 مشروعا آخر تمت الموافقة عليه من طرف اللجنة الولائية للهندسة المعمارية و 5 مشاريع آخرى قرر الوالي إلغاؤها و استرجاع الأوعوية العقارية المتعلق بها. و كشفت في ذات السياق عن وجود 29 ملفا أخر على مستوى العدالة بهدف استرجاع الأوعية العقارية لأن أصحاب هذه المشاريع لم يباشروا في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية. و كان السيد زوخ قد أعطى في ذات اليوم إشارة انطلاق لعدة مشاريع استثمارية بولاية الجزائر على غرار مصنع لانتاج المواد الغدائية التحويلية و معمل لصنع الحاويات و كل التجهيزات التي لها علاقة بنظافة المحيط ببلدية الرويبة و كذا قاعة متعددة الرياضات و التي" تعد بمثابة هدية من مستثمر خاص لفائدة شباب بلدية المدنية" -حسب الوالي. و كان الوالي قد أشرف على عملية تسليم أزيد من 120 عقد ملكية لأصحاب القطع الأرضية بتجزئتي "الثانوية" و "المرجة" ببلدية الرويبة.

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