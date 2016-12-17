الملتقى ال4 حول السلم والأمن في إفريقيا فرصة للتفكير الجاد والمشترك لتعزيز الشراكة الإفريقية-الأممية

أكد محافظ مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي, اسماعيل شرقي, اليوم، على "الأهمية الحيوية " التي يحظى بها الملتقى الرابع للسلم و الأمن في إفريقيا المنعقد بوهران ك"فرصة تسمح بالتفكير الجاد والمشترك حول الطريقة المثلى لتعزيز الشراكة الإفريقية-الأممية". وقال السيد شرقي في كلمته خلال افتتاح أشغال الملتقى الرابع رفيع المستوى حول السلم الأمن في إفريقيا المنعقد بوهران اليوم, أن هذا الملتقى يعد" فرصة سنوية تسمح لنا بالتفكير بشكل مشترك بجدية و موضوعية حول الطريقة المثلى لتعزيز الشراكة الإفريقية-الأممية ذات الأهمية الحيوية وذلك بهدف دفع قضايا السلم و الأمن في إفريقيا نحو الأفضل". وأكد أن هذا الموعد السنوي أضحى "فرصة نجدد من خلالها عزمنا لبناء الزخم اللازم" للدفاع عن مواقف القارة الإفريقية و قرارات مجلس السلم و الأمن الإفريقي "ليكون لها الصدق" في عمل مجلس الأمن الدولي. وأشار المسؤول الإفريقي السامي إلى أن مجلس السلم و الأمن الإفريقي قرر خلال إجتماعه ال 478 الذي عقد في 19 دسيمبر2014 تبني و ترسيم هذا الملتقى الدولي للسلم و الأمن في إفريقيا الذي تنعقد اليوم دورته الرابعة بوهران كحدث سنوي يضفى مزيدا من الإنسجام و التنسيق لعمل الدول الممثلة للقارة الإفريقية على مستوى مجلس الأمن الدولي خاصة و أن جزءا معتبرا من أشغال هذه الهيئة الأممية يدور حول القضايا الإفريقية بما في ذلك الصراعات و النزاعات التي تشهدها القارة. ويأتي هذا الملتقى في دورته الرابعة يوضح السيد شرقي- في وقت تشهد فيه القارة السمراء تهديدات لأمنها و إستقرارها لاسيما تلك المرتبطة بالإرهاب والتطرف العنيف "وهو ما يحثنا أكثر من أي وقت مضي على تنسيق جهودنا و إستراتيجياتنا و تعزيز التعاون بيننا".