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17/12/2016 12:34:00

مشاركة المنتخب الوطني العسكري الجزائري للجيدو في البطولة العالمية العسكرية الـ37


عرفت البطولة العالمية العسكرية السابعة والثلاثون للمجلس الدولي للرياضة العسكرية التي جرت بأوستر بسويسرا، في الفترة الممتدة من 07 إلى 12 ديسمبر 2016 مشاركة مشرفة للفريق الوطني العسكري للجيدو. سجلت هذه المنافسة العالمية ذات المستوى العالي مشاركة 187 مصارعا يمثلون 27 بلدا والتي شملت روسيا، منغوليا، كوريا الجنوبية، كازاخستان، فرنسا، إيطاليا، الصين وبولونيا. خلال هذه المنافسة حصد المصارعون الجزائريون ثلاثة (03) ميداليات برونزية في الفردي ويتعلق الأمر بكل من: العريف الأول المتعاقد ليلي محمد المهدي من فئة +100كغ؛ العريف المتعاقد هارون كمال من فئة -60 كلغ؛ الجندي المتعاقد جدي أسامة من فئة -73كغ. هذه النتائج الإيجابية والمشرفة جاءت لتؤكد  الإنجازات المحققة خلال المنافسات العالمية العسكرية السابقة للمجلس الدولي للرياضة العسكرية والتي تبرز التطور الملحوظ لمستوى مصارعينا العسكريين على الساحة الرياضية العسكرية العالمية حيث أصبح لفريقنا مكانة مرموقة ضمن النخبة العالمية للجيدو، كما تعد هذه النتائج بمستقبل واعد للعناصر التي تم إدراجها حديثا ضمن الفريق الوطني العسكري للجيدو.

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