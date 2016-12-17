

الملتقى ال4 حول السلم والأمن في إفريقيا فرصة للتفكير الجاد والمشترك لتعزيز الشراكة الإفريقية-الأممية أكد محافظ مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي, اسماعيل شرقي, اليوم، على "الأهمية الحيوية " التي يحظى بها الملتقى الرابع للسلم و الأمن في إفريقيا المنعقد



في طبعتها الثانية: ثلاثي يفتك الجائزة الكبرى للرواية آسيا جبار فاز الثلاثي سمير قسيمي وليندة كوداش و جمال ماتي بالجائزة الكبرى للرواية آسيا جبار التي تمنح للسنة الثانية على التوالي لأحسن عمل روائي في اللغات



في عهد ترامب: محللون أمريكيون يتوقعون تزايد احتمالات الحرب النووية بين الولايات المتحدة وروسيا حذر عدد متزايد من المحللين الأمنيين من تصاعد خطر استخدام الأسلحة النووية من قبل الدول او الجماعات الإرهابية وقالوا بأن احتمالات اللجوء إلى القوة النووية



مشروع قانون الجمارك الجديد يهدف إلى تكييف التشريع الجزائري مع المعايير الدولية عرض وزير المالية حاجي بابا عمي مشروع قانون الجمارك الجديد على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مؤكدا ان النص يهدف الى تكييف التشريع



مشاركة المنتخب الوطني العسكري الجزائري للجيدو في البطولة العالمية العسكرية الـ37 عرفت البطولة العالمية العسكرية السابعة والثلاثون للمجلس الدولي للرياضة العسكرية التي جرت بأوستر بسويسرا، في الفترة الممتدة من 07 إلى 12 ديسمبر 2016 مشاركة مشرفة



مشاركة المنتخب الوطني العسكري الجزائري للجيدو في البطولة العالمية العسكرية الـ37 عرفت البطولة العالمية العسكرية السابعة والثلاثون للمجلس الدولي للرياضة العسكرية التي جرت بأوستر بسويسرا، في الفترة الممتدة من 07 إلى 12 ديسمبر 2016 مشاركة مشرفة



الفريق قايد صالح يترأس أشغال الاجتماع الـ12 لوزراء دفاع الدول الأعضاء في مبادرة " 5+5" ترأس الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صباح يوم الخميس 15 ديسمبر 2016 بالنادي الوطني للجيش، أشغال الاجتماع



على خلفية المكمل الغذائي "رحمة ربي" المثير للجدل: "صيدال" ترفع دعوى قضائية ضد زعيبط أعلن مجمع "صيدال" عن رفع دعوى قضائية ضد توفيق زعيبط صاحب المكمل الغذائي"رحمة ربي" المثير للجدل. ونفت الشركة في بيان لها أن تكون لها أي علاقة



غلاف مالي معتبر يمنح لولاية تيسمسيلت علمنا من مصادر جد مقربة من وزارة الداخلية أن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أسفرت عن نتاج ايجابية،