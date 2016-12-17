على خلفية المكمل الغذائي "رحمة ربي" المثير للجدل: "صيدال" ترفع دعوى قضائية ضد زعيبط
أعلن مجمع "صيدال" عن رفع دعوى قضائية ضد توفيق زعيبط صاحب المكمل الغذائي"رحمة ربي" المثير للجدل. ونفت الشركة في بيان لها أن تكون لها أي علاقة في إنتاج مكمل "رحمة ربي"، متهمة زعيبط بالإساءة إلى سمعة المجمع العمومي، وقالت الشركة العمومية لصناعة الأدوية إن علاقتها الوحيدة بتوفيق زعيبط كانت سنة 2004 عندما اتصل بالمجمع للشراكة في تطوير منتوج
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