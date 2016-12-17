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17/12/2016 12:07:00

غلاف مالي معتبر يمنح لولاية تيسمسيلت


علمنا من مصادر جد مقربة من وزارة الداخلية أن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أسفرت عن نتاج ايجابية، بحيث استفادت الولاية من جراء تلك الزيارة التي قادته إلى أمهات القرى النائية عن حصة مالية قدرت بــ280 مليار. وحسب ذات المصادر تم تخصيص 5 ملايير للمضخات المائية وقرابة 22 مليار لشبكة الإنارة العمومية والحصة الكبرى خصصت للطرقات المتهرئة عبر البلديات الغلاف قدر بــ80 مليار سنتيم فيما حظيت بلدية تيسمسيلت بــ50 مليار سنتيم موجه أساسا للتهيئة خاصة بقلب المدينة التي قال عنها والي الولاية أنها تحتاج إلى إعادة الاعتبار مهما كلفنا الأمر وطلب وقتها يد العون والمساعدة من لدن وزير الداخلية قصد إعادة الوجه الحقيقي لعاصمة الولاية وهو ما أسفر عن هذا المبلغ الذي سيستغل في مجال التهيئة كما تم منح غلاف مالي قدر بــ22 مليار سنتيم لفتح المسالك بالغابات بهدف تذليل الصعوبات التي يعرفها العالم القروي فيما خصص مبلغ 23 مليار لتوصيل الغاز الطبيعي لبعض المجمعات الريفية التي لم تستفيد بعد من هاته النعمة الطبيعية لاسيما في القرى فيما تبقى من مجمل الغلاف المالي تم توزيعه على قطاع الشبيبة والرياضة والتهيئة في أماكن لا تزال تعاني العزلة مثل بلدية الأربعاء وما شبه. المبلغ يعد بمثابة اعتراف من وزارة الداخلية بأن الولاية ظلمت حقا وتشير ذات المعلومات أن هناك تحركات كبيرة من خلق مناخ جديد مع تذليل كل الصعوبات والعراقيل أمام المقاولات والشركاء والمستثمرين في شتى المجالات بهدف النهوض بالولاية للعلم المبادرة جاءت نتيجة المساعي الحثيثة التي يسعى إلى تحقيقها والي الولاية عبد القادر بن مسعود والرسالة القوية الهادفة التي قدمها رئيس المجلس الشعبي الولائي عن المسار السيئ الذي عرفته الولاية خلال السنوات الأخيرة لاسيما في المجال التنموي لا لتصفيق ولا للتهليل على الجميع أن ينتبه والى شيء قد يكون قاسم مشترك بيننا يقول والي الولاية عبد القادر بن مسعود ألا وهو "العمل ثم العمل " مدينة مثل تيسمسيلت وبجمالها ورونقها الطبيعي تبقى في مؤخرة الترتيب محال. لابد من تكاتف الجهود للوصول إلى الهدف المنشود.

 

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