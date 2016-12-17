بوتفليقة يُوقع مراسيم رئاسية ومذكرات تفاهم





وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،على مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم أبرمتها الجزائر مع عدد من الدول وذلك طبقا للمادة 9-91 من الدستور، كما أجرى رئيس الجمهورية حركة جزئية في سلك الولاة. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية:" ..وقع الرئيس بوتفليقة على مرسومين يتضمن الأول تعديل المادة 38 من النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية، فيما يخص المرسوم الثاني الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقع بالجزائر في 28 فبراير سنة 2014 ". ويخص المرسوم الثالث "الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) الموقعة بالجزائر بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2015". كما وقع الرئيس بوتفليقة على المرسوم المتعلق "بالاتفاق حول النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطا، الموقع بالجزائر في 18 نوفمبر سنة 2015 " وكذا "مذكرة التفاهم حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الموقعة بالجزائر بتاريخ 20 يناير سنة 2015". و وقع رئيس الجمهورية على مرسوم رئاسي يتضمن "الترتيب بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة نيوزلندا حول إنشاء لجنة للتعاون الثنائي، الموقع بويلنغتن بتاريخ 15 فبراير سنة 2016".

..ويجري حركة جزئية في سلك الولاة

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، أول أمس، حركة جزئية في سلك الولاة، حسب بيان من رئاسة الجمهورية هذا نصه الكامل، وفقا لأحكام المادة 92 من فقرة 10 من الدستور، حيث تم تعيين كل من" حطاب محمد واليا بولاية بجاية"، وتعيين "دزيري توفيق واليا بولاية بشار"، و تعيين "حجار محمد واليا بولاية سكيكدة" و تعيين حشاني الطاهر واليا بولاية سيدي بلعباس".

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