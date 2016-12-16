حجز 7 اطنان من المواد الغذائية و انوع مخلفة من المشروبات





أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 ديسمبر 2016 بمستغانم/ن.ع.2، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية، فيما دمرت مفارز أخرى بكل من جيجل وقسنطينة/ن.ع.5، (19) مخبأ للإرهابيين تحتوي على مدفع تقليدي الصنع وأفرشة وألبسة ومواد غذائية مختلفة. وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من وهران وتلمسان وبشار وسعيدة/ن.ع.2 كميات من الكيف المعالج بمجموع (769) كيلوغراما. في ذات السياق، ضبطت مفارز أخرى في عمليات منفصلة بكل من معسكر وتلمسان وجانت والوادي وبسكرة وبرج باجي مختار، (20) مهربا وحجزت (07) أطنان من المواد الغذائية ومواد التنظيف، بالإضافة الى (3230) لترا من الوقود و(400( لترا من زيوت المحركات و(12205) وحدة من مختلف المشروبات و(57540) وحدة من الألعاب النارية. وبكل من أدرار وجانت وحاسي مسعود وبرج باجي مختار وعين قزام وتمنراست، تم توقيف (170) مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة، فيما أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بوهران وعين تيموشنت، محاولات هجرة غير شرعية لـ (25) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الحدود محاولات تهريب أزيد من (47059) لتر من الوقود بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وخنشلة.

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