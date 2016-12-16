الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
16/12/2016 13:47:00

حجز 7 اطنان من المواد الغذائية و انوع مخلفة من المشروبات


 أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 ديسمبر 2016 بمستغانم/ن.ع.2، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية، فيما دمرت مفارز أخرى بكل من جيجل وقسنطينة/ن.ع.5، (19) مخبأ للإرهابيين تحتوي على مدفع تقليدي الصنع وأفرشة وألبسة ومواد غذائية مختلفة. وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من وهران وتلمسان وبشار وسعيدة/ن.ع.2 كميات من الكيف المعالج بمجموع (769) كيلوغراما. في ذات السياق، ضبطت مفارز أخرى في عمليات منفصلة بكل من معسكر وتلمسان وجانت والوادي وبسكرة وبرج باجي مختار، (20) مهربا وحجزت (07) أطنان من المواد الغذائية ومواد التنظيف، بالإضافة الى (3230) لترا من الوقود و(400( لترا من زيوت المحركات و(12205) وحدة من مختلف المشروبات و(57540) وحدة من الألعاب الناريةوبكل من أدرار وجانت وحاسي مسعود وبرج باجي مختار وعين قزام وتمنراست، تم توقيف  (170) مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة، فيما أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بوهران وعين تيموشنت، محاولات هجرة غير شرعية لـ (25) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الحدود محاولات تهريب أزيد من (47059) لتر من الوقود بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وخنشلة.

عدد القراءات 4 مرة | قراءات اليوم 4 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

حجز 7 اطنان من المواد الغذائية و انوع مخلفة من المشروبات

 أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 ديسمبر 2016 بمستغانم/ن.ع.2، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية، فيما دمرت مفارز أخرى بكل من جيجل وقسنطينة/ن.ع.5، (19) مخبأ
image

الامين العام للارندي يؤيد حكومة سلال

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي"الأرندي"، أحمد أويحي، اليوم الجمعة، أن الحزب لن يتراجع عن خيار دعم الرئيس عبد العز̺ز بوتفليقة. وأضاف أويحي، على
image

الرئيس بوتفليقة يجري حركة جزئية في سلك ولاة الجمهورية

قام  رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة جزئية في سلك الولاة ، مست عدة ولايات من الوطن. حسبما ماجاء  به بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الخميس.
image

ثلاث شركات يابانية لصناعة السيارات تنوي الاستثمار في الجزائر

أبدت ثلاث شركات يابانية لصناعة السيارات اهتمامها بإنشاء مصانع للسيارات و الشاحنات في الجزائر و قامت اثنان منها بالإجراءات لتجسيد مشاريعهما  حسب ما أفاد به
image

مشروع قانون الجمارك الجديد يهدف إلى تكييف التشريع الجزائري مع المعايير الدولية

 عرض وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم ، مشروع قانون الجمارك الجديد على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مؤكدا ان النص يهدف الى
image

الأمين العام للأنتربول يبرز دور الشرطة الجزائرية في مكافحة الجريمة بكل أشكالها

 أبرز الأمين العام للأنتربول، يورغن شتوك، اليوم  بالجزائر العاصمة دور الشرطة الجزائرية في مكافحة الجريمة بكل أشكالها. وأوضح السيد شتوك بمناسبة الاجتماع السنوي الثامن لرؤساء
image

رئيس متحف الإنسان لباريس يتحدث عن تعقيد عملية استرجاع جماجم الشهداء

أشار رئيس المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي برونو دافيد أمام نواب المجلس الفرنسي إلى تعقيد عملية استرجاع جماجم المقاومين الجزائريين التي تطالب بها الجزائر. و صرح
image

مساهل يقدم تعازي الجزائر الى تركيا على إثر الاعتداء الإرهابي بإسطنبول

وقع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل, باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, اليوم بمقر إقامة سفير تركيا بالجزائر, على
image

قانون الحالة المدنية يوسع الاختصاص إلى جميع المحاكم لتصحيح الأخطاء

أكد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, اليوم بالجزائر العاصمة, أن مشروع قانون الحالة المدنية يوسع الاختصاص إلى جميع المحاكم للقيام بتصحيح أخطاء عقود الحالة 
image

هامل :اجتماع المكاتب المركزية لمنطقة مينا لانتربول بالجزائر سيتطرق إلى خريطة الطريق 2022

يعكف المشاركون في اجتماع المكاتب المركزية لانتربول (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  الذي يبدأ هذا الأربعاء بالجزائر  أساسا على دراسة خريطة
قيم هذا المقال
0