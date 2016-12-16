الامين العام للارندي يؤيد حكومة سلال
أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي"الأرندي"، أحمد أويحي، اليوم الجمعة، أن الحزب لن يتراجع عن خيار دعم الرئيس عبد العز̺ز بوتفليقة. وأضاف أويحي، على هامش إختتام الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني للأرندي، الذي انعقدت اليوم الجمعة بزرالدة، أن الأرندي يدعم كل خيارات حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال وذلك لأننا طرف رئيسي فيها.
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