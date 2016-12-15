الرئيس بوتفليقة يجري حركة جزئية في سلك ولاة الجمهورية
قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة جزئية في سلك الولاة ، مست عدة ولايات من الوطن. حسبما ماجاء به بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الخميس. الحركة مست م اربعة 4 ولاة . حيث عّين حطاب محمد لولاية بجاية وحجار محمد الامين العام لولاية البليدة واليا لولاية سكيكدة ، كما عّين حشاني الطاهر واليا لسيدي بلعباس و دزيري توفيق والياعلى ولاية بشار. وجاءت هذه العملية عقب إنهاء مهام والي بجاية صالح زيتوني قبل ايام قليلة .
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