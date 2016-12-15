

الرئيس بوتفليقة يجري حركة جزئية في سلك ولاة الجمهورية قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة جزئية في سلك الولاة ، مست عدة ولايات من الوطن. حسبما ماجاء به بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الخميس.



ثلاث شركات يابانية لصناعة السيارات تنوي الاستثمار في الجزائر أبدت ثلاث شركات يابانية لصناعة السيارات اهتمامها بإنشاء مصانع للسيارات و الشاحنات في الجزائر و قامت اثنان منها بالإجراءات لتجسيد مشاريعهما حسب ما أفاد به



مشروع قانون الجمارك الجديد يهدف إلى تكييف التشريع الجزائري مع المعايير الدولية عرض وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم ، مشروع قانون الجمارك الجديد على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مؤكدا ان النص يهدف الى



الأمين العام للأنتربول يبرز دور الشرطة الجزائرية في مكافحة الجريمة بكل أشكالها أبرز الأمين العام للأنتربول، يورغن شتوك، اليوم بالجزائر العاصمة دور الشرطة الجزائرية في مكافحة الجريمة بكل أشكالها. وأوضح السيد شتوك بمناسبة الاجتماع السنوي الثامن لرؤساء



رئيس متحف الإنسان لباريس يتحدث عن تعقيد عملية استرجاع جماجم الشهداء أشار رئيس المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي برونو دافيد أمام نواب المجلس الفرنسي إلى تعقيد عملية استرجاع جماجم المقاومين الجزائريين التي تطالب بها الجزائر. و صرح



مساهل يقدم تعازي الجزائر الى تركيا على إثر الاعتداء الإرهابي بإسطنبول وقع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل, باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, اليوم بمقر إقامة سفير تركيا بالجزائر, على



قانون الحالة المدنية يوسع الاختصاص إلى جميع المحاكم لتصحيح الأخطاء أكد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, اليوم بالجزائر العاصمة, أن مشروع قانون الحالة المدنية يوسع الاختصاص إلى جميع المحاكم للقيام بتصحيح أخطاء عقود الحالة



هامل :اجتماع المكاتب المركزية لمنطقة مينا لانتربول بالجزائر سيتطرق إلى خريطة الطريق 2022 يعكف المشاركون في اجتماع المكاتب المركزية لانتربول (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يبدأ هذا الأربعاء بالجزائر أساسا على دراسة خريطة



مصالح الجمارك الجزائرية تكشف: انخفاض فاتورة استيراد الحبوب و ارتفاع كمياتها انخفضت فاتورة استيراد الحبوب (قمح ذرة وشعير) بنسبة 18 بالمائة رغم ارتفاع الكميات المستوردة خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2016 حسب مصالح الجمارك. و تراجعت فاتورة