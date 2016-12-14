مشروع قانون الجمارك الجديد يهدف إلى تكييف التشريع الجزائري مع المعايير الدولية

عرض وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم ، مشروع قانون الجمارك الجديد على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مؤكدا ان النص يهدف الى تكييف التشريع الجزائري مع المعايير الدولية قصد مرافقة أحسن للمؤسسات الاقتصادية و تعزيز مكافحة التهريب و تبييض الأموال. وخلال الاجتماع الذي تراسه محجوب بدة رئيس اللجنة وحضره المدير العام للجمارك قدور بن طاهر، قال الوزير بأن هذا النص -المعدل والمتمم لقانون الجمارك لسنة 1979 والذي عدل لاخر مرة سنة 1998 - من شانه "اصلاح الإدارة الجمركية في شتى مجالات تدخلها تماشيا مع متطلبات النموذج الاقتصادي الجديد الذي يعطي للمؤسسة دورا فاعلا في الاقتصاد.

و يهدف هذا الإصلاح المدرج على قانون الجمارك حسب الوزير الى ترقية المهمة الاقتصادية للجمارك، من خلال مرافقة أحسن للمؤسسات بوضع آليات تدعم تنافسيتها في فضاء اقتصادي يضمن الحياد والشفافية. أما المهمة الأمنية للجمارك فسيتم تعزيزها، من خلال دعم النصوص المتعلقة بمكافحة التهريب بشتى نواعه. و قصد ضمان تأدية مهامها على أحسن وجه يعزز مشروع القانون حق إدارة الجمارك في الإطلاع على كل الوثائق التي تخص نشاطها بدون أن تتلقى أي اعتراض على أن تلتزم الإدارة بالتعامل بالمثل فيما يخص تبادل المعلومات مع باقي الادارات.