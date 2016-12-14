رئيس متحف الإنسان لباريس يتحدث عن تعقيد عملية استرجاع جماجم الشهداء





أشار رئيس المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي برونو دافيد أمام نواب المجلس الفرنسي إلى تعقيد عملية استرجاع جماجم المقاومين الجزائريين التي تطالب بها الجزائر. و صرح المتحدث لدى استماعه من طرف اللجنة المكلفة بالتنمية المستدامة و التهيئة العمرانية بتاريخ 7 ديسمبر و التي نشرت تقريرها اليوم قائلا "إننا و بصفتنا مودع لدينا معروضات يجب علينا بطبيعة الحال الاعتناء بها لكن لا يحق لنا التنازل عنها. و هذا الأمر قد يطرح مشكل أخلاقيات: فنحن نقوم بحفظ جماجم لمقاومين جزائريين من القرن XIXو التي تطالب بها الجزائر و بما أنها ليست ملكا لنا لا يمكن لي إرجاعها دون إتباع عملية معقدة إلى حد ما". و أوضح رئيس المتحف أن المسار يخضع لقواعد من الناحية الأخلاقية "من أجل حماية الملكية الفكرية و تراث كل بلد لكنها تعقد بشكل محسوس سير المتحف" مشيرا في نفس السياق إلى انه "يتوجب إلزاما ضمان إمكانية تعقب المواد و إن نكون جاهزين لإرجاعها حسب الأوضاع". و أكد المسؤول أن "الأمر ليس بالسهل" كونه يتعلق بجماجم بشرية. و كان وزير المجاهدين طيب زيتون قد صرح في حديث له في 31 أكتوبر الفارط أن الإجراءات المتعلقة باسترداد العظام و دفنها بالجزائر "تعرف تقدما" مبرزا بان "حرمة الأموات كحرمة الأحياء و لا يوجد مسوغ أخلاقي أو وجداني لترك تلك الرفات في الوضعية المؤسفة التي توجد عليها". ومن جهته صرح مدير المعروضات لدى المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس ميشال قيرو بان مؤسسته "مستعدة" للنظر بشكل ايجابي في " طلب استرجاع أل 36 جمجمة الشهداء المقاومين الجزائريين الذين سقطوا في ساحة الوغى مع بداية الاستعمار الفرنسي و الذين يتم حفظها منذ أكثر من قرن".

عدد القراءات 22 مرة | قراءات اليوم 22 مرة