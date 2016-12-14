مساهل يقدم تعازي الجزائر الى تركيا على إثر الاعتداء الإرهابي بإسطنبول





وقع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل, باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, اليوم بمقر إقامة سفير تركيا بالجزائر, على سجل التعازي إثر الاعتداء الارهابي الذي ضرب مساء السبت الماضي مدينة إسطنبول وخلف 44 قتيلا. وكتب السيد مساهل في سجل التعازي : "في الوقت الذي تمتد فيه مرة أخرى يد الارهاب الهمجي الى الشعب التركي الشقيق متسببة في إزهاق العشرات من الأرواح البشرية البريئة, فانني أتقدم, باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وباسم الجزائر شعبا وحكومة, بمشاعر تضامننا وتعازينا الخالصة لعائلات الضحايا وللشعب التركي قاطبة". وأضاف بأن "الجزائر التي عانت من ويلات الارهاب الدموي, تدرك جيدا مدى خطورة هذه الآفة العابرة للقارات, التي لا تعترف لا بالحدود الجغرافية ولا بالقيم والمبادئ الانسانية".ولذلك -- يستطرد السيد مساهل-- فان الجزائر "تقف جنبا الى جنب مع الشعب التركي الشقيق في محنته, وتواصل العمل جاهدة لحث المجتمع الدولي على التصدي للارهاب المقيت". وخلص الوزير الى القول: "وإذ نقف ترحما على أرواح ضحايا هذا الاعتداء الشنيع, فاننا نجدد تعازينا وتضامننا مع الشعب التركي الشقيق".

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