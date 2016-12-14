هامل :اجتماع المكاتب المركزية لمنطقة مينا لانتربول بالجزائر سيتطرق إلى خريطة الطريق 2022





يعكف المشاركون في اجتماع المكاتب المركزية لانتربول (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يبدأ هذا الأربعاء بالجزائر أساسا على دراسة خريطة الطريق لانتربول في آفاق 2022 حسبما أكده الثلاثاء المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل. وصرح الهامل للصحافة عقب اللقاء الذي خص به الأمين العام لانتربول يورغن ستوك أن "اجتماع المكاتب الرئيسية لانتربول لبلدان منطقة مينا سيتمحور أساسا حول خريطة الطريق 2022 لانتربول". وأشار الهامل إلى أنه تتطرق مع يورغن ستوك "التعاون بين الجزائر وانتربول وسبل تعزيزه وكذا الى المخاطر والتحديات التي يواجهها الطرفان". وأوضح يورغن ستوك من جهته أن "اللقاء سيسمح بتعزيز تعاوننا مع الجزائر من خلال تحديد اشكال الجرائم الجديدة وطرق مكافحتها بفضل وضع إستراتيجية مكافحة في المنطقة وغيرها". واعتبر مسؤول انتربول أن اجتماع الجزائر "سيكون فرصة لعرض التجارب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الالكترونية والإرهاب والمتاجرة بالبشر". وأشار إلى أن الجزائر "طورت الكثير من الأدوات في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود" مضيفا أن التجربة الجزائرية في هذا المجال "مفيدة جدا بالنسبة للبلدان الأخرى للمنطقة". ويشارك في أشغال الاجتماع الثامن للمكاتب المركزية لانتربول لمنطقة مينا 15 دولة. كما تحضر الاجتماع الذي سيتناول مواضيع تتعلق بالجرائم العابرة للحدود والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والجريمة الالكترونية والإرهاب منظمات إقليمية منها مجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمين العام لمجلس دول الخليج.

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