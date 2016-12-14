نائب رئيس نيجيريا يترحم على أرواح الشهداء بمقبر العالية
قام نائب رئيس نيجيريا, ييمي اوسينباجو, يوم الثلاثاء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة بالترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة. ووضع ييمي اوسينباجو, الذي كان مرفوقا بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي, رمطان لعمامرة إكليلا من الزهور بمربع الشهداء و وقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية. و كان نائب الرئيس النايجيري قد شرع يوم الاثنين في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين في إطار تعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين.
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