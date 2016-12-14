

مساهل يقدم تعازي الجزائر الى تركيا على إثر الاعتداء الإرهابي بإسطنبول وقع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل, باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, اليوم بمقر إقامة سفير تركيا بالجزائر, على



قانون الحالة المدنية يوسع الاختصاص إلى جميع المحاكم لتصحيح الأخطاء أكد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, اليوم بالجزائر العاصمة, أن مشروع قانون الحالة المدنية يوسع الاختصاص إلى جميع المحاكم للقيام بتصحيح أخطاء عقود الحالة



هامل :اجتماع المكاتب المركزية لمنطقة مينا لانتربول بالجزائر سيتطرق إلى خريطة الطريق 2022 يعكف المشاركون في اجتماع المكاتب المركزية لانتربول (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يبدأ هذا الأربعاء بالجزائر أساسا على دراسة خريطة



مصالح الجمارك الجزائرية تكشف: انخفاض فاتورة استيراد الحبوب و ارتفاع كمياتها انخفضت فاتورة استيراد الحبوب (قمح ذرة وشعير) بنسبة 18 بالمائة رغم ارتفاع الكميات المستوردة خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2016 حسب مصالح الجمارك. و تراجعت فاتورة



عبد القادر عجة: "منتوج المحجرة موجه للمشاريع القطاعية و الوطنية" أوضح مدير وحدة " إينوف بطحة" ببرج بونعامة ولاية تيسمسيلت عبد القادر عجة أن المحجرة تنتج حوالي 10 ملايين طن سنويا من مختلف أنواع الحصى



مراد كروش لـ "الاتحاد": "يجب علينا جميعا المساهمة في تقديم المزيد من العناية للمرأة وللأسر المنتجة خصوصا" خص مدير الوكالة الولائية لتسير القرض المصغر مراد كروش يومية "الاتحاد" بحوار مفصل حول النشاطات والمساعدات التي تقدمها الوكالة للفئة الشبانية من أجل النهوض بالاقتصاد



نائب رئيس نيجيريا يترحم على أرواح الشهداء بمقبر العالية قام نائب رئيس نيجيريا, ييمي اوسينباجو, يوم الثلاثاء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة بالترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة. ووضع ييمي اوسينباجو, الذي كان مرفوقا بوزير



العاصمة: يقتل زوجته ويحرق جثتها و مصالح الأمن تلقي القبض عليه ألقت مصالح الأمن بالعاصمة، على فلاح بتهمة قتل زوجته والتنكيل بجثتها بعد أن حاول كمس معالم الجريمة. وحسب المعلومات الأولية، فان الجاني الذي يشتغل فلاحا ببرج



وزير العدل يطمئن مزدوجي الجنسية المقيمين بالخارج : القانون واضح ولم نقص أي طرف طمأن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، الجالية الوطنية في الخارج، مؤكدا أن القانون واضح ولم نقص أي طرف. وأوضح وزير العدل خلال رده على