العاصمة: يقتل زوجته ويحرق جثتها و مصالح الأمن تلقي القبض عليه
ألقت مصالح الأمن بالعاصمة، على فلاح بتهمة قتل زوجته والتنكيل بجثتها بعد أن حاول كمس معالم الجريمة. وحسب المعلومات الأولية، فان الجاني الذي يشتغل فلاحا ببرج الكيفان، قام بضرب زوجته بقضيب حديدي ولإخفاء جريمته قام بحرق الكوخ الذي يقيم فيها، ما استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية التي قام أعوانها بإخماد النيران واكتشاف الجثة.
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