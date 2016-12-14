وزير العدل يطمئن مزدوجي الجنسية المقيمين بالخارج : القانون واضح ولم نقص أي طرف





طمأن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، الجالية الوطنية في الخارج، مؤكدا أن القانون واضح ولم نقص أي طرف. وأوضح وزير العدل خلال رده على أعضاء مجلس بالقول:" أثير نقاش كبير واستغلال كبير حيث روج بأن القانون أقصى الجالية الجزائرية ...القانون واضح لم نقصي أي طرف"، وأضاف:" النص متفتح على الآخر وأحكامه لا تقصي أي جزائري من ممارسة هذه المهام سواء داخل الوطن أو خارجه، وإنما تلزمه بالتطابق مع احكامه وهذا في حالة قبوله تقلدها"، مستطردا "النص لم يأت ضد الجالية اطلاقا و لم يقصها ". وأكد لوح بأن إعداد هذا النص تم من قبل لجنة ضمت ممثلي عدة قطاعات انتهت إلى"ضرورة التضييق لأبعد حد" في القائمة التي تضم المناصب المعنية بهذا الإجراء وذلك في إطار "إحداث الانسجام واحترام مبدأ التساوي بين جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة دون أي شروط أخرى غير تلك المحددة دستوريا"، و واسترسل وزير العدل في قوله:" النص جاء لتعزيز شعورها بالانتماء للوطن من خلال فتح المجال أمامهم لتقلد المسؤوليات العليا في الدولة عملا بالأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الذي يكلف الدولة في المادة 27 منه بالسهر على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين بالخارج و تعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم"، وبمقتضى هذا النص يلتزم كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة بتقديم تصريح شرفي يودع لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا يشهد فيه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها في أجل مداه ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يخص المؤسسة العسكرية قال لوح إنه تم تحديد الوظائف السامية في هذا القانون وقال إن هناك حكم من الاحكام الأساسية وأنه ترك الامر مفتوحا بالنسيبة لكل مسؤولية عسكرية عليا بموجب التنظيم ، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود أنظمة داخلية التي قال إنها يمكن أن تنشئ مسؤوليات عليا عسكرية تخضع لهذا القانون إلى جانب ما نص عليه القانون بخصوص المسؤوليات العليا .

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