لوح: "الشكوى التي رفعها أخ المرحوم سينظر فيها وكيل الجمهورية"





· بيان إدارة السجون كان واضحا

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، في أول تعليق له حول وفاة الصحفي محمد تامالت أن المجال الطبي العلمي هو الذي يحدد أسباب الوفاة، موضحا أن نتائج التشريح الطبي التي ستظهر عند انتهاء الفريق الطبي منها تبلغ وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، كاشفا أن بيان إدارة السجون واضح وتطرق لكل المراحل المتعلقة بهذه القضية. وأوضح وزير العدل في تصريح له على هامش مناقشة مشروع القانون الخاص بمزدوجي الجنسية بمجلس الأمة بالقول:" ..منذ البداية حرصنا على أن تكون الشفافية الكاملة بالنسبة لهذا الموضوع تمت الإجراءات القضائية المعتادة"، مشيرا إلى إصدار بيان من قبل إدارة السجون الذي قال إنه واضح وتطرق لكل المراحل المتعلقة بهذه القضية حتى لا يكون أي تأويل ولا إخفاء أي شيء أو محاولة الاستغلال للقضية جرت جرت وفقا للقانون انتهت بوفاة المرحوم رحمة الله"، وأضاف:" اعتقد أنه عند العودة لبيان إدارة السجون الذي أتى في وقته وضح هذه المراحل من يوم دخول المرحوم في الاضراب إلى غاية يوم التكفل بالمرحوم من قبل الفريق الطبي المختص و بالتالي فإن الامر يتعلق بالمجال الطبي العلمي هو الذي يحدد أسباب الوفاة". وكشف وزير العدل أن وكيل الجمهورية أمر بالتشريح الطبي في قوله:" في كل الحالات التي تقع مثل هذه الحالة إلا ويأمر وكيل الجمهورية بهذا الإجراء"، وأضاف:" نتائج التشريح الطبي التي ستظهر عند انتهاء الفريق الطبي منها تبلغ وفقا لقانون الإجراءات الجزائية ". وأضاف وزير العدل:" سبق وأن تقدم أخ المرحوم بشكوى ..وهي متكفل بها من قبل وكيل الجمهورية المختص"، وقال: " كان من الضروري تقديم كل التوضيحات في شفافية كاملة وفقا للإجراءات مع الأسف الشديد توفي المرحوم رغم ما قامت به الفرقة الطبية على مستوى المستشفى منذ حوالي أربعة أشهر"، مستطردا:" المستشفى كان مجندا حوالي أربعة أشهر".

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