الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
14/12/2016 09:51:00

لوح: "الشكوى التي رفعها أخ المرحوم سينظر فيها وكيل الجمهورية"


·      بيان إدارة السجون كان واضحا

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، في أول تعليق له حول وفاة الصحفي محمد تامالت أن المجال الطبي العلمي هو الذي يحدد أسباب الوفاة، موضحا أن نتائج التشريح الطبي التي ستظهر عند انتهاء الفريق الطبي منها تبلغ وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، كاشفا أن بيان إدارة السجون واضح وتطرق لكل المراحل المتعلقة بهذه القضية. وأوضح وزير العدل في تصريح له على هامش مناقشة مشروع القانون الخاص بمزدوجي الجنسية بمجلس الأمة بالقول:" ..منذ البداية حرصنا على أن تكون الشفافية الكاملة بالنسبة لهذا الموضوع تمت الإجراءات القضائية المعتادة"، مشيرا إلى إصدار بيان من قبل إدارة السجون الذي قال إنه واضح وتطرق لكل المراحل المتعلقة بهذه القضية حتى لا يكون أي تأويل ولا إخفاء أي شيء أو محاولة الاستغلال للقضية جرت جرت وفقا للقانون انتهت بوفاة المرحوم رحمة الله"،    وأضاف:" اعتقد أنه عند العودة لبيان إدارة السجون الذي أتى في وقته وضح هذه المراحل من يوم دخول المرحوم في الاضراب إلى غاية يوم التكفل بالمرحوم من قبل الفريق الطبي المختص و بالتالي فإن الامر يتعلق بالمجال الطبي العلمي هو الذي يحدد أسباب الوفاة". وكشف وزير العدل أن وكيل الجمهورية أمر بالتشريح الطبي في قوله:"  في كل الحالات التي تقع مثل هذه الحالة إلا ويأمر وكيل الجمهورية بهذا الإجراء"، وأضاف:" نتائج التشريح الطبي التي ستظهر عند انتهاء الفريق الطبي منها تبلغ وفقا لقانون الإجراءات الجزائية ". وأضاف وزير العدل:" سبق وأن تقدم أخ المرحوم بشكوى ..وهي متكفل بها من قبل وكيل الجمهورية المختص"، وقال: " كان من الضروري تقديم كل التوضيحات في شفافية كاملة وفقا للإجراءات مع الأسف الشديد توفي المرحوم رغم ما قامت به الفرقة الطبية على مستوى المستشفى منذ حوالي أربعة أشهر"، مستطردا:" المستشفى كان مجندا حوالي أربعة أشهر".

عدد القراءات 24 مرة | قراءات اليوم 24 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

مساهل يقدم تعازي الجزائر الى تركيا على إثر الاعتداء الإرهابي بإسطنبول

وقع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل, باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, اليوم بمقر إقامة سفير تركيا بالجزائر, على
image

قانون الحالة المدنية يوسع الاختصاص إلى جميع المحاكم لتصحيح الأخطاء

أكد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, اليوم بالجزائر العاصمة, أن مشروع قانون الحالة المدنية يوسع الاختصاص إلى جميع المحاكم للقيام بتصحيح أخطاء عقود الحالة 
image

هامل :اجتماع المكاتب المركزية لمنطقة مينا لانتربول بالجزائر سيتطرق إلى خريطة الطريق 2022

يعكف المشاركون في اجتماع المكاتب المركزية لانتربول (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  الذي يبدأ هذا الأربعاء بالجزائر  أساسا على دراسة خريطة
image

مصالح الجمارك الجزائرية تكشف: انخفاض فاتورة استيراد الحبوب و ارتفاع كمياتها

انخفضت فاتورة استيراد الحبوب (قمح  ذرة وشعير) بنسبة 18 بالمائة رغم ارتفاع الكميات المستوردة خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2016  حسب مصالح الجمارك.  و تراجعت فاتورة
image

عبد القادر عجة: "منتوج المحجرة موجه للمشاريع القطاعية و الوطنية"

أوضح مدير وحدة " إينوف بطحة" ببرج بونعامة ولاية تيسمسيلت عبد القادر عجة أن المحجرة تنتج حوالي 10 ملايين طن سنويا من مختلف أنواع الحصى
image

مراد كروش لـ "الاتحاد": "يجب علينا جميعا المساهمة في تقديم المزيد من العناية للمرأة وللأسر المنتجة خصوصا"

خص مدير الوكالة الولائية لتسير القرض المصغر مراد كروش يومية "الاتحاد" بحوار مفصل حول النشاطات والمساعدات التي تقدمها الوكالة للفئة الشبانية من أجل النهوض بالاقتصاد
image

نائب رئيس نيجيريا يترحم على أرواح الشهداء بمقبر العالية

 قام نائب رئيس نيجيريا, ييمي اوسينباجو, يوم الثلاثاء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة بالترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة. ووضع ييمي اوسينباجو, الذي كان مرفوقا بوزير
image

العاصمة: يقتل زوجته ويحرق جثتها و مصالح الأمن تلقي القبض عليه

ألقت مصالح الأمن بالعاصمة، على فلاح بتهمة قتل زوجته والتنكيل بجثتها بعد أن حاول كمس معالم الجريمة. وحسب المعلومات الأولية، فان الجاني الذي يشتغل فلاحا ببرج
image

وزير العدل يطمئن مزدوجي الجنسية المقيمين بالخارج : القانون واضح ولم نقص أي طرف

طمأن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، الجالية الوطنية في الخارج، مؤكدا أن القانون واضح ولم نقص أي طرف. وأوضح وزير العدل خلال رده على
image

لوح: "الشكوى التي رفعها أخ المرحوم سينظر فيها وكيل الجمهورية"

·      بيان إدارة السجون كان واضحا أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، في أول تعليق له حول وفاة الصحفي محمد تامالت أن المجال
قيم هذا المقال
0