ان لم يكن توفيق زعيبط" هو الطبيب فمن هو الدكتور الحقيقي المخترع للدواء





صرح وبعظمة لسانه "توفيق زعيبط" صاحب المكمل الغذائي المسمى "رحمة ربي" بشكل رسمي عدم حيازته لأي شهادة من كلية الطب بجنيف في سويسرا٬ مثلما ادعى وزعم سابقا٬ كما أكد أنه لا يحمل أي شهادة "دكتورة" وليس بـ "دكتور" و لا "طبيب". وجاء اعتراف زعيبط بهذه الحقيقة خلال تصريح هاتفي أدلى به لقناة النهار الجزائرية على المباشر. ومن جهة اخرى اكدت كلية الطب بجنيف بان : "توفيق زعيبط" صاحب المكمل الغذائي المسمى "رحمة ربي" لم يدرس أبداً عندنا حسب مراسلة مكتوبة و مسموعة نشرتها قناة "النهار" الجزائرية٬ فإ ّن "توفيق زعيبط" صاحب المكمل الغذائي المسمى "رحمة ربي" لم يدرس أبداً بكلية الطب بجنيف مثلما سبق له أن ادعى وزعم ذلك. وصرّحت المكلفة بالإعلام على مستوى كلية الطب بجنيف٬ لقناة النهار٬ مؤكدة بان اسم "توفيق زعيبط" غير موجود كليا في قائمة المتخرجين من الكلي

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