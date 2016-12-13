

الداخلية تنفي إشاعة رفع ثمن دمغة جواز السفر البيومتري وتؤكد استقراره عند 6 آلاف دج نفى ممثلو وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمختلف المصالح الإدارية الخاصة باستخراج الوثائق البيومترية ببلديات الجزائر العاصمة، الإشاعة المتداولة حول رفع ثمن دمغة جواز السفر البيومتري



نائب رئيس نيجيريا في زيارة رسمية الى الجزائر شرع نائب رئيس نيجيريا, ييمي اوسينباجو هذا الثلاثاء في زيارة رسمية الى الجزائر تدوم يومين في اطار تعزيز علاقات الصداقة والاخوة بين البلدين. وكان في استقبال



حجز 1055 قارورة خمر من مختلف الأنواع ببوزريعة. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لبوزريعة، من حجز 1055 قارورة خمر من مختلف الأنواع. حيثيات القضية، تعود إلى



الجزائر البلد العربي الأكثر "ديناميكية" في مجال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر تعتبر البلد العربي الأكثر "ديناميكية" في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال



مجلس الأمة يناقش مشروع القانون المحدد للمسؤوليات والوظائف التي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها شرع أعضاء مجلس الأمة اليوم في مناقشة مشروع القانون المحدد للمسؤوليات والوظائف التي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها. ولدى تقديمه لمشروع القانون, أكد وزير العدل



تحذير من تأثير العلاقة المتوترة بين ترامب و«سي آي إيه» على محاربة الإرهاب هل تلاعب النظام الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية أم لا؟ سؤال تسيد الحملات الرئاسية بين المرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون والمرشح الجمهوري الفائز دونالد جي ترامب. وظل



منظمة الأوبيب تتوصل إلى ضم 11 منتجا غير عضو لجهود دعم السوق تمكنت منظمة الدول المصدر للنفط (أوبيب) السبت في فينا من ضم 11 بلدا منتجا غير عضو لجهود المنظمة الرامية إلى إعادة توازن السوق النفطية من



مونية مسلم: "من الضروري منح الكلمة للعقل ولحكمة النساء لإخماد النزاعات" أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم يوم الاثنين بقسنطينة أنه من الضروري "منح الكلمة للعقل و لحكمة النساء لإخماد النزاعات



وزير الطاقة يكلف وكالة ضبط المحروقات لمتابعة تنفيذ خفض الإنتاج علم من وزارة الطاقة أنه تم تكليف وكالة ضبط المحروقات (ألنافت) لتنفيذ قرار خفض إنتاج الجزائر من النفط وذلك في إطار تفعيل اتفاق الجزائر لتحديد