نائب رئيس نيجيريا في زيارة رسمية الى الجزائر
شرع نائب رئيس نيجيريا, ييمي اوسينباجو هذا الثلاثاء في زيارة رسمية الى الجزائر تدوم يومين في اطار تعزيز علاقات الصداقة والاخوة بين البلدين. وكان في استقبال نائب الرئيس النيجيري لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي, الوزير الأول, عبد المالك سلال, وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي, رمطان لعمامرة, ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, عبد السلام شلغوم. وستسمح هذه الزيارة للطرفين بتقييم التعاون الثنائي وتحديد طرق و سبل تعميقه, بالاضافة الى استعراض المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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