الجزائر البلد العربي الأكثر "ديناميكية" في مجال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال





أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر تعتبر البلد العربي الأكثر "ديناميكية" في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال مضيفا أنه "يعول عليها كثيرا" في تحسين تكنولوجيات الإعلام و الإتصال عبر العالم. في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة أوضح السيد زهاو أنه "وفقا للتقرير الأخير للاتحاد الدولي للاتصالات فان الجزائر تعتبر البلد الأكثر ديناميكية في العالم العربي حيث من أصل 170 بلدا المعنيين بالترتيب تقدمت الجزائر ب 9 مراتب و هو أمر مذهل". و أشار ذات المسؤول إلى أن تحقيق هذا التقدم "ليس بالأمر الهين لأن كل بلد يحاول تحسين موقعه" موضحا أنه "حتى الدول الأكثر تطورا لا تنجح في التقدم و لو بمرتبة واحدة (1) أو مرتبتين (2)" في الترتيب المرجعي العالمي. و بهذه المناسبة هنأ الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات الجزائر على هذا "الانجاز" و شجعها على "احراز تقدم أكبر" في هذا المجال.

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