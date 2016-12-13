مجلس الأمة يناقش مشروع القانون المحدد للمسؤوليات والوظائف التي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها





شرع أعضاء مجلس الأمة اليوم في مناقشة مشروع القانون المحدد للمسؤوليات والوظائف التي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها. ولدى تقديمه لمشروع القانون, أكد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, بأن إعداد هذا النص تم من قبل لجنة ضمت ممثلي عدة قطاعات انتهت إلى"ضرورة التضييق لأبعد حد" في القائمة التي تضم المناصب المعنية بهذا الإجراء وذلك في إطار "إحداث الإنسجام واحترام مبدأ التساوي بين جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة دون أي شروط أخرى غير تلك المحددة دستوريا". ومن بين ما يرمي إليه مشروع هذا القانون

يذكر أن مشروع هذا القانون يخص 15 منصبا يشمل مسؤوليات سياسية و عسكرية وأخرى مدنية.

المناصب المعنية باشتراط الجنسية الجزائرية دون سواها (مؤطر)

ويتعلق الأمر بكل من :

- رئيس مجلس الأمة.

- رئيس المجلس الشعبي الوطني.

- الوزير الأول.

- رئيس المجلس الدستوري.

- أعضاء الحكومة.

- الأمين العام للحكومة.

- الرئيس الأول للمحكمة العليا.

- رئيس مجلس الدولة.

- محافظ بنك الجزائر.

- مسؤولو أجهزة الأمن.

- رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

- قائد أركان الجيش الوطني الشعبي.

- قادة القوات المسلحة.

- قادة النواحي العسكرية.

- كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.

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