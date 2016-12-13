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13/12/2016 11:08:00

وزير الطاقة يكلف وكالة ضبط المحروقات لمتابعة تنفيذ خفض الإنتاج


علم من وزارة الطاقة أنه تم تكليف وكالة ضبط المحروقات (ألنافت) لتنفيذ قرار خفض إنتاج الجزائر من النفط وذلك في إطار تفعيل اتفاق الجزائر لتحديد إنتاج دول منظمة "أوبك".   وقال المصدر أنه و "طبقا لتعليمات وزير الطاقة نور الدين بوطرفة في 11 ديسمبر 2016 تم تكليف وكالة ضبط المحروقات لمتابعة تنفيذ القرار من طرف الشركات المتعاقدة في أحواض المحروقات السائلة وذلك لخفض بالتساوي ما مقداره 50 ألف برميل يوميا  وذلك ابتداء من 1 يناير 2017 ".  وقالت وزارة الطاقة أن مدة الخفض ستكون في مرحلة أولى على امتداد 6 أشهر قابلة للتجديد. للتذكير فان منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" كانت قد قررت في 30 نوفمبر الماضي بفيينا تقليص الإنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل يوميا إلى 5ر32 مليون برميل يوميا ابتداء من 1 يناير 2017 و ذلك طبقا لمقترح الجزائر لتفعيل اتفاق خفض الإنتاج. يذكر أن 11 دولة منتجة للنفط خارج "أوبك" كانت قد التزمت خلال لقاء " أوبك خارج أوبك" السبت الماضي في  فيينا لتقليص إنتاجها بحوالي 558 ألف برميل يوميا و ذلك ابتداء من 1 يناير 2017  . ومعلوم أن " أوبك "و 11 دولة منتجة للنفط خارج " أوبك" توصلت إلى اتفاق الأول من نوعه منذ حوالي 15 سنة للعمل سويا و تخفيض ما يقارب 8ر1 مليون برميل يوميا بداية من 1 يناير 2017. للعلم، فإن الدول المنتجة للنفط خارج "أوبك" التي التزمت بقرار الخفض هي اذربيجان  بروناي  البحرين  غينيا الاستوائية   كازاخستان   ماليزيا  المكسيك  عمان  روسيا السودان و جنوب السودان. يذكر أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها و تضم ممثلين عن الجزائر والكويت و فنزويلا ومندوبين اثنين عن دول خارج "أوبك" (روسيا وعمان)، سيتم دعمها قريبا بنمط تسيير و بآليات عمل لمتابعة تنفيذ اتفاق" أوبك" في 30 نوفمبر 2016 وستجتمع خلال الأيام المقبلة و ذلك لضبط طريقة عملها.

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