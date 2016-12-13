حميد قرين: نجاعة الاتصال الاشهاري مرهونة بوضع إستراتيجية





أوضح وزير الاتصال حميد قرين يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن "نجاعة" الاتصال الاشهاري مرهونة بوضع إستراتيجية. وفي رسالة موجهة لمنظمي الأيام الأوروبية المغاربية ال10 حول الاتصال الاشهاري أوضح الوزير أن "نجاعة الاتصال مرهونة بوضع إستراتيجية و تموقع واعد". كما أشار الوزير إلى أن هذا الاتصال ينبغي أن "يقوم على حقيقة المنتوج أو المؤسسة وهو ما يعني أن الاتصال ليس كذبة أو خدعة أو تلاعب". وأوضح الوزير أن دور الاتصال يتمثل في "تثمين المنتوج أو المؤسسة وفقا لخصوصياتهما" معربا عن رغبته في أن تكون هذه الأيام الأوروبية المغاربية نقطة بداية "التفكير حول أخلاقيات مهنة الاتصال والإشهار في العالم". و لدى افتتاح اللقاء أكد رشيد حساس صاحب مبادرة و منظم هذه الأيام على "ضرورة ضبط سوق الإشهار بالجزائر" مشيرا إلى أن "ما يقارب 4000 وكالة إشهار تقوم بتسيير 70 إلى 80 بالمائة من هذه السوق الذي تقدر قيمتها ب 200 مليون دولار بينما لا تسير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار إلا 20 بالمائة". من جهته أوضح مجيد بكوش مستشار وزير الاتصال خلال مداخلته أنه "إلى جانب المسائل المتعلقة بالسوق و نموه وأرقامه تبقى الانشغالات المهنية والأخلاقية مهمة وينبغي دراستها لأنها تخص مهنة الإشهار في ما هو أساسي لضمان ديمومتها ألا وهي مصداقيته". وسيتم خلال هذه التظاهرة الذي تتواصل على مدى يومين تقديم عدة مداخلات لجامعيين ومختصين من القطاع.

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