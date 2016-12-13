الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
13/12/2016 10:55:00

على خلفية توقيف نقابي عن عمله بولاية الجلفة: "السناب": القرار مفاجئ وغير مبرر


انتقدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد "السناب" أن قمع الحريات النقابية، متهمة  إدارة بريد الجزائر بممارسة أساليب "الترهيب". وأوضحت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد في بيان لها، "مرة أخرى تعود إدارة البريد إلى ممارساتها القمعية حيث أنها أقدمت على توقيف الأمين الوطني، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد ورئيس مكتب الفرع النقابي لولاية الجلفة، جنيدي بولرباح عن عمله دون أي سبب مع خرق كل القوانين والنظام الداخلي"، وأضافت "ان بولرباح الذي يعمل في مكتب بريد مسعد ولاية الجلفة، تلقى قرار مفاجئا وغير مبرر ممضى من طرف مدير الوحدة الولائية للبريد بنفس الولاية، مفاده بأنه وبكل بساطة موقف عن عمله ابتداء من تاريخ 2016-12-07 ". واعتبرت "السناب" توقيف النقابي قرار جائر وتعسفي، وهو عرقلة صريحة لحرية العمل النقابي والذي يمنعه القانون ويعاقب عليه، واستطردت بالقول "إن الاعتداءات التي تتعرض لها النقابة وتهديد المنخرطين فيها الذي يستهدف كوادرها، يدعم يقينا بأن نضالنا في الطريق الصحيح وبأن نقابتنا تتوسع وتتغلغل يوما بعد يوم"،  وأضافت "إن النقابة تزعج وتأرق أصحاب المصالح ، ويتوهم مدبرو هذه المؤامرات وأصحاب هذه القرارات المخزية أنهم سيضعفون عزيمة عمال البريد". وأكد البيان أن عمال البريد على وعي وعلى استعداد ولن تثنيهم هذه الممارسات عن بناء نقابتهم "السناب" وتنظيم صفوفهم من اجل وضع حد لما اسماه بـ "الظلم المسلط عليهم".

عدد القراءات 20 مرة | قراءات اليوم 20 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الجزائر البلد العربي الأكثر "ديناميكية" في مجال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال

أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات  هولين زهاو أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر تعتبر البلد العربي الأكثر "ديناميكية" في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال 
image

مجلس الأمة يناقش مشروع القانون المحدد للمسؤوليات والوظائف التي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها

شرع أعضاء مجلس الأمة اليوم  في مناقشة مشروع القانون المحدد للمسؤوليات والوظائف التي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها. ولدى تقديمه لمشروع القانون, أكد وزير العدل
image

تحذير من تأثير العلاقة المتوترة بين ترامب و«سي آي إيه» على محاربة الإرهاب

هل تلاعب النظام الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية أم لا؟ سؤال تسيد الحملات الرئاسية بين المرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون والمرشح الجمهوري الفائز دونالد جي ترامب. وظل
image

منظمة الأوبيب تتوصل إلى ضم 11 منتجا غير عضو لجهود دعم السوق

تمكنت منظمة الدول المصدر للنفط (أوبيب) السبت في فينا من ضم 11 بلدا منتجا غير عضو لجهود المنظمة الرامية إلى إعادة توازن السوق النفطية من
image

مونية مسلم: "من الضروري منح الكلمة للعقل ولحكمة النساء لإخماد النزاعات"

أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم يوم الاثنين بقسنطينة أنه من الضروري "منح الكلمة للعقل و لحكمة النساء لإخماد النزاعات
image

وزير الطاقة يكلف وكالة ضبط المحروقات لمتابعة تنفيذ خفض الإنتاج

علم من وزارة الطاقة أنه تم تكليف وكالة ضبط المحروقات (ألنافت) لتنفيذ قرار خفض إنتاج الجزائر من النفط وذلك في إطار تفعيل اتفاق الجزائر لتحديد
image

حميد قرين: نجاعة الاتصال الاشهاري مرهونة بوضع إستراتيجية

أوضح وزير الاتصال  حميد قرين يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن "نجاعة" الاتصال الاشهاري مرهونة بوضع إستراتيجية. وفي رسالة موجهة لمنظمي الأيام الأوروبية المغاربية ال10 حول الاتصال
image

على خلفية توقيف نقابي عن عمله بولاية الجلفة: "السناب": القرار مفاجئ وغير مبرر

انتقدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد "السناب" أن قمع الحريات النقابية، متهمة  إدارة بريد الجزائر بممارسة أساليب "الترهيب". وأوضحت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد في بيان
image

"الأنباف" يندد ويدعو لمعاقبة المجرمين

ندد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف"، باستهداف الأسرة التربوية بكل مكوناتها ووضع قنبلة تقليدية الصنع بمتوسطة مالك بن نبي بولاية بشار، معتبرا العمل الشنيع
image

"الاحتفال بمولد النبي ..ليس بدعة"

أفاد خالد يونسي المدير الفرعي للتوجيه الديني والنشاط المسجدي بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، أن المناسبات لها وقع في حياة الإنسان ويجب استغلالها فيما ينفع
قيم هذا المقال
0