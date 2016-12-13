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13/12/2016 10:48:00

"الأنباف" يندد ويدعو لمعاقبة المجرمين


ندد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف"، باستهداف الأسرة التربوية بكل مكوناتها ووضع قنبلة تقليدية الصنع بمتوسطة مالك بن نبي بولاية بشار، معتبرا العمل الشنيع يهدف إلى ضرب استقرار الوطن عموما والمدرسة الجزائرية خصوصا في ظرف تعيش فيه الجماعة التربوية اختبارات الفترة الأولى من الموسم الدراسي. وحملت نقابة "الانباف" السلطات العليا في البلاد مسؤولية أمن وحماية الجماعة التربوية وتوفير آليات تسهم في أداء مهامها في أحسن الظروف- حسب بيان لها تحوزه  "الاتحاد"- ، داعية في الوقت ذاته لاتخاذ إجراءات استعجالية كفيلة بحماية المؤسسات التربوية من كل فعل من شأنه المساس بقدسية التربية والمدرسة، مضيفة:"..الوضع الأمني بالمؤسسات التربوية يزداد تأزما وخطورة يوما بعد يوم، وينذر بالأسوأ تجاه الجماعة التربوية ككل". وقال "الأنباف" في بيانه: " من الظروف الصعبة للعمل إلى العنف المدرسي الذي حول حياة التلاميذ إلى جحيم، إلى الاختطافات الذي طالت البراءة في أحسن صورها إلى أن وصل الأمر بالمجرمين باستحداث مشاهد جديدة للترعيب والتهديد في أقصى درجات العنجهية بوضعهم قنبلة تقليدية الصنع استهدفوا من خلالها الأسرة التربوية بكل مكوناتها تلاميذ، عمال، أساتذة وإداريون بمتوسطة مالك بن نبي بولاية بشار، حيث تم تبليغنا من قبل مكتبنا الولائي الذي تابع عن كثب ومن داخلها ومع طاقمها كل مجريات هذا الفعل الإجرامي". ودعا "الانباف" مختلف الهيئات ذات العلاقة إلى إعلام المجتمع المدني بنتائج التحقيق مع متابعة ومعاقبة المجرمين دون شفقة، وأهاب بالجماعة التربوية لمتوسطة مالك بن نبي بولاية بشار، على روح المسؤولية العالية وتضحياتهم في تجاوز هذه الحادثة ومن خلالهم كل الجماعة التربوية على المستوى الوطني باليقظة والتجند لتفويت الفرصة على الحاقدين والمتربصين باستقرار وأمن البلاد.

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