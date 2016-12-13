"الاحتفال بمولد النبي ..ليس بدعة"





أفاد خالد يونسي المدير الفرعي للتوجيه الديني والنشاط المسجدي بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، أن المناسبات لها وقع في حياة الإنسان ويجب استغلالها فيما ينفع الأمة ويعود على المجتمع البشري بالخير. وكشف يونسي أن الاهتمام بمولد النبي عليه الصلاة والسلام هو عين الحكمة لأن العظماء جميعهم يحظون بالاهتمام، و هذا عبر تاريخ البشرية ، فإذا تعلق الأمر بميلاد أفضل إنسان وأشرف مخلوق على الإطلاق فيجب أن لا نتراجع ونتساءل في الاحتفاء بذكرى مولده، وقال إن المولد النبوي حدث كوني كبير بالخضوع لله سبحانه و تعالى، فبمولد الرسول عليه الصلاة والسلام أعيد الإنسان لفطرته السليمة، فلما ولد النبي فرح الكون واستبشر خيرا و تفاعل و تفاءل بمولده صل الله عليه خير الأنام، وكان "ص"أول من احتفل بمولده حيث كان يصوم يوم الاثنين و يقول "ص"هو يوم ولدت فيه. وقال المتحدث إن الذكرى لها ظلال في الموروث الشعبي وفي عرف مجتمعنا الإسلامي حيث تفاعلت الأجيال من أبناء هذه الأمة مع قائدها الأعظم عليه الصلاة و السلام، وفي التاريخ الجزائري نجد علمائنا الإجلاء كانوا يحتفلون بمولد رسول الله"ص" ومنهم العلامة عبد الحميد بن باديس الذي كان يقيم الحفلات في المساجد و في المدارس القرآنية.وتطرق خالد يونسي إلى أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف سطرت برنامجا ثريا بالمناسبة للحفاظ على المرجعية الدينية والوطنية وحماية الأمة والمجتمع من كل الأفكار الدخيلة ، وكذا و الطوائف التي يراد لها أن تزرع بين أبنائنا في الجزائر.

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