

تدمير ثمانية (08) مخابئ للإرهابيين ببومرداس دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم آمس ببومرداس الناحية العسكرية الاولى ، ثمانية (08) مخابئ للإرهابيين ومدفعا تقليدي الصنع. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت



مصر : 23 قتيلا و49 جريحا الحصيلة النهائية و الرسمية لاعتداء على الكنيسة البطرسية في القاهرة أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية, أن الحصيلة النهائية و الرسمية لضحايا الاعتداء الارهابي الذي وقع يوم الأحد, بالكنيسة البطرسية المجاورة للكاتدرائية بمنطقة "العباسية", بلغت 23



تسجيل 6 حرائق بسبب المفرقعات سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر بين ليلة الأحد ابتداء من 18سا00 مساء إلى يوم الاثنين على الساعة 8سا00 صباحا ستة (6) حرائق بمختلف بلديات



وزراء التربية العرب يدعون الى إقرار إصلاح تعليمي "حقيقي" دعا المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب الذي اختتمت أشغاله مساء يوم آمس بالبحر الميت (الأردن) الى إقرار إصلاح تعليمي حقيقي للمنظومات التربوية العربية من



الجزائر تشارك في المؤتمر ال20 لوزراء الثقافة العرب بتونس تحتضن العاصمة التونسية يومي 14 و15 ديسمبر الجاري أشغال الدورة العشرين لمؤتمر الوزراء الثقافة العرب التي ستتمحور أعمالها حول "الإعلام الثقافي في ضوء التطور الرقمي"



تدمير ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين ببومرداس دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم اول امس 2016، ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين ببومرداس الناحية العسكرية الاولى وقنبلتين تقليديتي الصنع بسكيكدة الناحية العسكدية السادسة . وفي إطار محاربة



25 قتيلا في انفجار بكنيسة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية في القاهرة قُتِل 25 شخصا في انفجار وقع في كنيسة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية في منطقة العباسية بالقاهرة خلال قداس الأحد، بحسب وزارة الصحة المصرية.وقال وزير الصحة محمد



الرئيس بوتفليقة يدشن خط السكة الحديدية الجديد بئر توتة-زرالدة دشن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد خط السكة الحديدية الجديد بئر توتة-زرالدة بولاية الجزائر. و قد جرى حفل التدشين بحضور الوزير الأول عبد المالك



الرئيس بوتفليقة يدشن المدينة الجديدة لسيدي عبد الله قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد بتدشين المدينة الجديدة لسيدي عبد الله (غرب الجزائر). وجرى حفل التدشين بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء