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12/12/2016 15:16:00

تدمير ثمانية (08) مخابئ للإرهابيين ببومرداس


 دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم آمس ببومرداس الناحية العسكرية  الاولى ، ثمانية (08) مخابئ للإرهابيين ومدفعا تقليدي الصنع. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تاجري مخدرات وضبطت (06) كيلوغرام من الكيف المعالج بسيدي بلعباس الناحية العسكرية الثانية ، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني بتلمسان كمية أخرى تقدر بـ (23) كيلوغرام. من جهة أخرى، أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بوهران وعين تموشنت الناحية العسكرية الثانية وعنابة  الناحية العسكرية الالخامسة  محاولات هجرة غير شرعية لـ (45) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

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