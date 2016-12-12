تسجيل 6 حرائق بسبب المفرقعات





سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر بين ليلة الأحد ابتداء من 18سا00 مساء إلى يوم الاثنين على الساعة 8سا00 صباحا ستة (6) حرائق بمختلف بلديات الجزائر بسبب استعمال المفرقعات بمناسبة المولد النبوي الشريف حسبما اكده المكلف بالاعلام لدى ذات المصالح الملازم الأول خالد بن خلف الله. و أوضح الملازم الأول بن خلف الله في تصريح له ان" هذه الحرائق التي نشبت سواء على مستوى بعض شرفات أو ساحات المنازل أو مستودعات بمختلف بلديات العاصمة كانت بسبب الاستعمال المفرط للمفرقعات". "و قد نشبت هذه الحرائق بشرفات منازل كائنة ببئر توتة و بلفور (الحراش) و باب الواد بالاضافة إلى حريق آخر نشب بمستودع لصناعة الفخار بالكاليتوس دون أن تخلف هذه الحرائق أية ضحية"-يقول المسؤول-. كما قامت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر -يضيف المتحدث-"باسعاف طفل يبلغ من العمر 11 سنة ببلدية اسطاولي حيث أصيب بجروح بسبب مفرقعات رميت عليه و تم نقله إلى مستشفى بني مسوس لتلقي العلاج". أما بخصوص حوادث المرور فقد سجلت ذات المصالح حادثا مروريا أمس الأحد على الساعة 22سا 08 د على مستوى الطريق السيار شرق الجزائر- دار البيضاء و الذي" أودى بحياة أحد المارة بوعسلة حسين بن بشير".

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