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12/12/2016 11:08:00

الجزائر تشارك في المؤتمر ال20 لوزراء الثقافة العرب بتونس


 تحتضن العاصمة التونسية يومي 14 و15 ديسمبر الجاري أشغال الدورة العشرين لمؤتمر الوزراء الثقافة العرب التي ستتمحور أعمالها حول "الإعلام الثقافي في ضوء التطور الرقمي" بحضور 20 دولة عربية بينها الجزائر. وسيحضر هذا المؤتمر -الذي ينظم تحت رعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألسكو" وكذا جامعة الدول العربية و"مؤسسة الفكر العربي"- وفد جزائري برئاسة وزير الثقافة عزالدين ميهوبي وفقا لبيان لوزارة الثقافة. وسيسبق أشغال هذا المؤتمر اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية التي تعقد يومي 12 و13 ديسمبر لبحث البنود الواردة في جدول أعمال المؤتمر الذي يتمحور حول "الإعلام الثقافي في ضوء التطور الرقمي" إلى جانب قضايا أخرى بينها النظر في مدى تجسيد بعض المشاريع العربية المشتركة على غرار المركز العربي للتراث الحضاري بالجزائر وصياغة ميثاق لحماية التراث الثقافي في الدول العربية. وسيناقش أيضا هذا المؤتمر مفاهيم وسياسات وتجارب الإعلام الثقافي العربي وعمليات التدريب والممارسات المهنية ودور شبكات التواصل الاجتماعي وإنتاج المحتوى الثقافي باللغة العربية واقتصاد الإعلام الثقافي وتحديات الإعلام الثقافي الرقمي في البلدان العربية. وسيشارك أيضا في هذا المؤتمر خبراء ومتخصصون في مجال الإعلام الثقافي من البلدان العربية. ويهتم مؤتمر وزراء الثقافة العرب -الذي عقدت دورته الأولى بالعاصمة الأردنية عمان في 1976- بالعمل الثقافي العربي المشترك وسبل بلورة خطط نوعية وإحداث مشاريع ثقافية للنهوض بالثقافة العربية.

 

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