تدمير ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين ببومرداس





دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم اول امس 2016، ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين ببومرداس الناحية العسكرية الاولى وقنبلتين تقليديتي الصنع بسكيكدة الناحية العسكدية السادسة . وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان الناحية العسكرية الثانية وبسطيف الناحية العسكرية الخامسة والوادي الناحية العسكرية الاولى ، تاجري (02) مخدرات وحجزت (525,) كيلوغرام من الكيف المعالج و(9331) وحدة من المشروبات المختلفة. فيما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية السادسة، في عمليات منفصلة بكل من برج باجي مختار وتمنراست وعين قزام، (15) مهربا وحجزت (14) جهاز كشف عن المعادن و(04) مطارق ضغط ومولدين(02) كهربائيين وجهاز (01) اتصال عن طريق الأقمار الصناعية ومعدات تفجير. من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود بكل من تلمسان وتيارت والنعامة وعين أمناس وأدرار وبرج باجي مختار، (52) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، كما ضبط عناصر الدرك الوطني ببسكرة وتيارت، ثلاثة (03) أشخاص بحوزتهم كمية من الذخيرة. وبعنابة الناحية العسكرية الاولى ، أحبطت وحدة لحراس الشواطئ محاولات هجرة غير شرعية لـ (53) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع شرق رأس الحمراء.

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