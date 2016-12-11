25 قتيلا في انفجار بكنيسة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية في القاهرة





قُتِل 25 شخصا في انفجار وقع في كنيسة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية في منطقة العباسية بالقاهرة خلال قداس الأحد، بحسب وزارة الصحة المصرية.وقال وزير الصحة محمد عماد إن أعداد المصابين في كنيسة القديس بطرس ارتفعت لتصل إلى 49 جريحا.ويُعتقد أن الكثير من الضحايا هم من النساء والأطفال.واستهدف متشددون إسلاميون في الماضي أهدافا قبطية في مصر. وتجمع أقباط في محيط الكاتدرائية للتعبير عن غضبهم من الهجوم الذي يعد أعنف هجوم تتعرض لها الكنيسة القبطية منذ سنوات.وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام، حدادا على ضحايا الحادث.وشدد السيسي في بيان له على "القصاص العادل لضحايا هذا الحادث".وووصف السيسي في البيان الانفجار بـ "العمل الإرهابي الآثم"، مضيفا أن "هذا الإرهاب الغادر إنما يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه".ومنع المتظاهرون بعض الإعلاميين المعروفين بتأييد الحكومة المصرية من الدخول إلى مبنى الكاتدرائية.وتجمع عشرات من المواطنين الغاضبين أمام مقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية. وطالب المتظاهرون الغاضبون بإقالة وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، وسرعة القبض على الجناة.

عدد القراءات 17 مرة | قراءات اليوم 1 مرة