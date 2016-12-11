الرئيس بوتفليقة يدشن خط السكة الحديدية الجديد بئر توتة-زرالدة
دشن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد خط السكة الحديدية الجديد بئر توتة-زرالدة بولاية الجزائر.
و قد جرى حفل التدشين بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال و عدد من أعضاء الحكومة.
و يضم خط السكة الحديدية الجديد و المزود بطريق مزدوج مكهرب و عدة منشآت فنية خمس محطات و هي بئر توتة و تسالة المرجة و سيد عبد الله و جامعة زرالدة و مدينة زرالدة.
و تقدر طاقة النقل الخاصة بهذا الخط ب 50000 مسافر يوميا.
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