الرئيس بوتفليقة يدشن خط السكة الحديدية الجديد بئر توتة-زرالدة





دشن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد خط السكة الحديدية الجديد بئر توتة-زرالدة بولاية الجزائر.

و قد جرى حفل التدشين بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال و عدد من أعضاء الحكومة.

و يضم خط السكة الحديدية الجديد و المزود بطريق مزدوج مكهرب و عدة منشآت فنية خمس محطات و هي بئر توتة و تسالة المرجة و سيد عبد الله و جامعة زرالدة و مدينة زرالدة.

و تقدر طاقة النقل الخاصة بهذا الخط ب 50000 مسافر يوميا.

عدد القراءات 17 مرة | قراءات اليوم 1 مرة