الرئيس بوتفليقة يدشن المدينة الجديدة لسيدي عبد الله

قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد بتدشين المدينة الجديدة لسيدي عبد الله (غرب الجزائر).

وجرى حفل التدشين بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء من الحكومة. وتتوفر المدينة الجديدة لسيدي عبد الله على خمسة (5) أقطاب منها قطب عمراني وآخر تكنولوجي وتضم 45.000 سكن (صيغتي البيع بالإيجار والترقوي العمومي) سيتم عن قريب تسليم 20.000 وحدة منها.

وتتربع المدينة على 7.000 هكتار منها 3.000 مخصصة للتعمير. وبلغ انجاز مشروع هذه المدينة الجديدة نسبة 75% ليتم تسليمه كليا في 2018.