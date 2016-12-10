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10/12/2016 22:35:00

50 قتيلا من قوات هادي بتفجير انتحاري في عدن


قتل 50 جنديا على الأقل من القوات المؤيدة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأصيب 70 آخرون، بتفجير انتحاري في مدينة عدن جنوب اليمن يوم السبت 10 ديسمبر/وقالت مصادر حكومية إن الهجوم استهدف الجنود عندما اصطفوا لتسلم رواتبهم قرب مدخل معسكر الصولبان، على مشارف عدن.وسارع تنظيم "داعش" لإعلان مسؤوليته عن الهجوم، في بيان نشرته مواقع موالية له على الانترنت، علما أن التنظيم سبق وأن نفذ الكثير من الهجمات الدامية على جنود في عدن التي تخضع لسيطرة حكومة الرئيس هادي.

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