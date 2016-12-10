مساهل في لندن بعد غد الاثنين للمشاركة في الدورة السابعة للحوار الثنائي الإستراتيجي
سيترأس وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل الوفد الجزائري المشارك في الدورة السابعة للحوار الثنائي الإستراتيجي حول المسائل السياسية و الأمنية المقرر بعد غد الإثنين في لندن (بريطانيا) حسبما جاء اليوم السبت في بيان لوزارة الشؤون الخارجية. و استنادا إلى ذات المصدر سيكون الوفد البريطاني ممثلا خلال الحوار الثنائي الإستراتيجي الذي يندرج في إطار المشاورات الثنائية رفيعة المستوى القائمة بين الجزائر و بريطانيا من طرف المستشار المكلف بالأمن القومي مارك ليال غرانت. و بالإضافة إلى المسائل السياسية و الأمنية الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك و على رأسها مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب سيعكف المشاركون خلال هذه الدورة, يضيف البيان, على مناقشة "الأزمات الإقليمية في كل من سوريا و العراق و اليمن و ليبيا". كما سيتم التطرق إلى مستجدات القضية الصحراوية و الوضع في منطقة الساحل. و أوضح البيان أن السيد مساهل ستكون له على هامش هذا اللقاء محادثات مع الوزير المكلف بالشرق الأوسط و شمال إفريقيا توبياس الوود.
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