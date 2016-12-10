اجتماع اوبك-غير أوبك: اتفاق خفض الإنتاج سيتوج أشغال الاجتماع
صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم السبت بفيينا أن الدول المنتجة للنفط خارج أوبك ماضون إلى توقيع اتفاق حول تحديد الإنتاج موضحا أن "الاجتماع سيكلل بالنجاح ". و أوضح نوفاك قبيل انطلاق أشغال اجتماع أوبك مع ممثلي 12 دولة المنتجة خارج أوبك أن بلاده ملتزمة بخفض 300 ألف برميل يوميا و ذلك في إطار جهود أوبك لاحتواء فائض الإنتاج بهدف اعادة التوازن للسوق. وأضاف نوفاك قوله "لا يوجد أي مبرر أو عائق يحول دون أن يكلل هذا الاجتماع بالنجاح. الدول المنتجة خارج أوبك توصلت مبدئيا لخفض الإنتاج ب 600 ألف برميل يوميا روسيا ستقوم بخفض 300 ألف برميل أي نصف ما يرتقب تخفيضه الآن سننتظر ان كان بالإمكان خفض الإنتاج إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميا المتوقعة من طرف الدول المنتجة خارج أوبك ".
عدد القراءات 31 مرة | قراءات اليوم 31 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- البروفيسور الجزائري عليم بن عبيد يفوز بجائزة نوبل في الطب
- أول اجتماع لسلطة ضبط السمعي البصري يخصص لبرنامج العمل المستقبلي
- بسبب انشغالها بامتحانات البكالوريا – مكرر: وزارة التربية تؤجل الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك