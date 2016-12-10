

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان تسدي جائزتها لحقوق الإنسان للدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي أسدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، اليوم بالجزائر العاصمة، جائزتها لحقوق الإنسان، للدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي. و جاء هذا التكريم في إطار



مساهل في لندن بعد غد الاثنين للمشاركة في الدورة السابعة للحوار الثنائي الإستراتيجي سيترأس وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل الوفد الجزائري المشارك في الدورة السابعة للحوار الثنائي الإستراتيجي حول المسائل



اجتماع اوبك-غير أوبك: اتفاق خفض الإنتاج سيتوج أشغال الاجتماع صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم السبت بفيينا أن الدول المنتجة للنفط خارج أوبك ماضون إلى توقيع اتفاق حول تحديد الإنتاج موضحا أن "الاجتماع



بن غبريط تنفي وجود شغور في التأطير البيداغوجي نفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط وجود شغور في التأطير البيداغوجي، مشيرة أن الإشكال الذي يواجهه قطاعها هو غياب الأساتذة لفترة لا تزيد عن



الرئيس يغلق ملف فضيحة "بـــــــــــــاك 2016" أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مهام مدير عام الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات محمد أمين مبروك، على خلفية فضحية " باك 2016". ويأتي القرار وفقا



رابطة حقوق الانسان ترسم ملامح الجزائريين في 2016 رسمت رابطة حقوق الانسان واقعا سوداويا لحقوق الانسان في الجزائر، في تقريرها السنوي بمناسبة الذكرى الـ 68 على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ 10 ديسمبر من كل عام، وركزت في تقريرها على الحق في السكن الذي قالت إنه لا يرقى للمستوى المطلوب و إلى الطفولة التي وقعت ضحية للاختطاف والاغتصاب، داعية لتعزيز الحقوق في الجزائر وعلى رأسها الحريات.



حسب التقرير السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني: هامل:"حقوق الإنسان خط أحمر" كشف العميد الأول للشرطة أعمر لعروم رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن تقييم سنة 2016 فيما يخص إنجازات الأمن الوطني في مجال



إلقاء القبض على إرهابي واكتشاف مخبأ للأسلحة قرب الشريط الحدودي الجزائري المالي إثر دورية قرب الشريط الحدودي الجزائري المالي، اشتبكت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مع إرهابيين مسلحين بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة ، يوم



مصالح امن ولاية الجزائر تعلن حربا على الحظائر العشوائية. في إطار مكافحة ظاهرة الحظائر العشوائية عبر شوارع و أحياء العاصمة، و التي سخرت لها كافة الموارد البشرية و الوسائل التقنية للتصدي لها و محاربتها