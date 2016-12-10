الرئيس يغلق ملف فضيحة "بـــــــــــــاك 2016"
أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مهام مدير عام الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات محمد أمين مبروك، على خلفية فضحية " باك 2016". ويأتي القرار وفقا لما تضمنته الجريدة الرسمية في عددها الأخير على خلفية فضيحة تسريب مواضيع امتحانات البكالوريا 2016 التي أخلطت أوراق الحكومة و المواطنين على حد سواء، ويعد الديوان هو الهيئة التي تنظم كل الامتحانات الوطنية و الرسمية بالجزائر. وتضمن المرسوم التنفيذي انهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية، ومديري التربية بعدة ولايات. وتضمنت الجريدة الرسمية في عددها الاخير قرار تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى تعيين مديرين بولايات الوطنية لخلافة من تم انهاء مهامهم حسب ذات المرسوم التنفيذي الذي جاء ضمن الجريدة الرسمية.
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