رابطة حقوق الانسان ترسم ملامح الجزائريين في 2016





رسمت رابطة حقوق الانسان واقعا سوداويا لحقوق الانسان في الجزائر، في تقريرها السنوي بمناسبة الذكرى الـ 68 على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ 10 ديسمبر من كل عام، وركزت في تقريرها على الحق في السكن الذي قالت إنه لا يرقى للمستوى المطلوب و إلى الطفولة التي وقعت ضحية للاختطاف والاغتصاب، داعية لتعزيز الحقوق في الجزائر وعلى رأسها الحريات.

خ.قدوار

السكــــن لا يرقى إلى المستوى المطلوب

عرَّجت الرابطة إلى الحـــق فــي السكــــن الذي قالت إنه لم يرقى إلى المستوى المطلوب، موضحة أن سنة 2015/2016 اتسعت رقعة الاحتجاجات على توزيع السكنات الاجتماعية في مختلف ولايات، مشيرة إلى "أيادي المضاربين و مافيا العقار" التي استحوذت على هذا المجال، من خلال البزنسة، منوهة باستفحال ظاهرة البناء الفوضوي الذي طال في الكثير من الأحيان على الأملاك العمومية .

نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود..فاشل

أما عن الحق فــي الصحــة فتساءلت الرابطة عن سبب وجود ما أسمته بـ" ندرة حادة " على مستوى أدوية الأمراض المزمنة، مستنكرة سوء التسيير والتوزيع، مشيرة بهذا الخصوص إلى وجود ضعف التمويل العمومي للصحة، وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر الجزائرية ، بما يعادل 46% من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية –تقول الرابطة-، مؤكدة فشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود.

واقع الطفولة لا زال مترديا

قالت رابطة حقوق الانسان إنه على الرغم من تصديق الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، إلا أن واقع الطفولة لا زال مترديا، منوهة بتعاطيهم المسكرات والاعتداءات الجنسية التي تفتك بهم من حين لآخر والتي قالت إنها تجاوزت لتصل إلى 1536 حالة، واستمرار ظاهرة اختطاف الأطفال حيث سجلت الجزائر خلال 10 اشهر لسنة 2016 ، أزيد من 220 محاولة اختطاف ، منهم 08 طفل راح ضحية قتل العمدي، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة الأطفال المتشردين التي وصلت نحو 12000 حالة، وعمالة الأطفال والتي وصلت إلى 200000 ألف طفل، يضاف إلى هذا التسرب المدرسي وغيرها من المشاكل التي تواجه البراءة.

الجزائر تحتل المرتبة 128 في "المساواة بين الجنسين "

أكدت رابطة حقوق الانسان أن الجزائر لم تشهد أي تحسن في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ، موضحة أن الطريق لا يزال طويلا أمامها ، مشيرة إلى أنها احتلت المرتبة 128 لسنة 2015 حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي من حيث المساواة بين الجنسين، وقالت إنه حسب إحصائيات مصالح الأمن الوطني خلال 10 أشهر الأولى من السنة الجارية 2016 تعرضت 8461 امرأة ضحية مختلف الاعتداءات .

2016 عرفت إضرابات في مختلف القطاعات

أفادت الرابطة أن سنة 2016 عرفت توترا في الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية، مشيرة إلى ما يشهده القطاع الخاص من انتهاكات على غرار الحرمان من بطاقة العمل ورقة

الأداء، منوهة بالحد الأدنى للأجور الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، تحديد ساعات العمل، العطل الأسبوعية والسنوية، يضاف إلى ذلك الطرد التعسفي للعمال، والتسريحات الجماعية غير القانونية وتجريم ممارسة الحقوق والحريات النقابية.

04 مليون شخص يعانون الإعاقة.. !!

تقول رابطة حقوق الانسان إن الإحصائيات غير الرسمية يعاني حوالي 04 مليون شخص من الإعاقة و لكن الأرقام الرسمية تتحدث عن 02 مليونين معاق، مؤكدا أن هذه الشريحة تستحق الحصول على فرص في العيش العمل والسكن والإدماج وتقديم يد المساعدة الوطيدة التي لا طالما انتظرها .

ارتفاع حجم النفايات ..خطر يهدد البيئة

قالت رابطة حقوق الانسان إن البيئة في الجزائر تشهد حالة من التدهور المستمر نتيجة ارتفاع حجم النفايات المختلفة خاصة الصلبة والخطيرة التي تهدد بزوال الموارد الطبيعية، داعية لتكثيف النضال من أجل الحق في بيئة سليمة وإحداث مؤسسات علمية للبحث في مجال البيئة، وإجبار المقاولات الصناعية على إنشاء محطات للمعالجة، ووضع حد لنهب الرمال ومعالجة النفايات.

الحقوق الثقافية واللغوية تعرف تحسنا

عرفت الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية اهتماما خاصا في الجزائر، إلا أن جرأة و ترجمة هذا الاهتمام إلى فعل الحماية والنهوض لازال متأخرا ومتعثرا، بسبب السياسات الجاري بها العمل في الجزائر.

حرية الصحافة بين الواقع والقانون

قالت الرابطة أن حرية الصحافة في الجزائر هي صورة غير وردية ، موضحة أن الجزائر صنفت في مرتبة متأخرة ضمن تصنيف دولي شمل 180 دولة، حيث احتلت المرتبة 129 ،معرجة إلى قضية الاشهار وغلق بعض الصحف. يضاف إلى هذا كله " حقوق المواطن " والتي تتجسد في حق العمل ، حق العيش الكريم ، حق السكن، حق العلاج لائق وغيرها، والمساواة في التنمية البشرية فحسب الدستور الجديد فإن جميع المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات، كما أشارت إلى "البيروقراطية و المحسوبية" التي قالت إنها أضحت هاجسا مرعبا، كاشفة عن تسجيل أكثر من 13 ألف احتجاج خلال 11 شهرا، بالإضافة إلى تسجيل في الفترة الممتدة بين 2015/2016 أكثر من 1100 حالة انتحار سنويا.

لابد من التخلي عن "عقوبة الإعدام "

دعت الرابطة للتخلي عن عقوبة الإعدام و إيجاد حلول بديلة أخرى كالحبس المؤبد كعقوبة لها نفس القدر من الردع من عقوبة الإعدام ، مؤكدة أن الدعوة ليس الغرض منها مطالبة الإفلات من العقاب، ولكنها مطالبة لتنقية القوانين المحلية من نصوص اجتهادية.

معالجة ملف "المفقودين" و "الحراقة" ضروري

قالت الرابطة إن الآلاف من العائلات التي لا زالت تحترق كل يوم لمعرفة مصير أبنائها المفقودين وهي تطالب اليوم بالجثث، ولن يغمض لها جفن حتى تتعرف على حقيقة ما حدث لأبنائها، داعية الحكومة لمعاجلة الأسباب الحقيقية لتفشي ظاهرة الهجرة السرية أو "الحرقة".

المهاجرون "الأفارقة" و "السورين" يخلقان الجدل

تؤكد الرابطة تواجد أكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي القادمين من 23 دولة إفريقية ،وهي ناتِجة عن أسباب سياسية، عسكرية أو اقتصادية ، مشيرة إلى ترحيل أكثر من 13 ألف رعية أغلبيتهم من النيجر، داعية لتحقيق المساواة بينهم وبين المواطنين الجزائريين.

الجزائريون بحاجة لتثقيف حول "حقوق الانسان"

قالت رابطة حقوق الانسان إن نشر ثقافة حقوق الإنسان في الجزائر بحاجة الى المزيد من توعية المجتمع وتبصيره بالحقوق والحريات التي كفلها له الدستور والمواثيق الدولية، موضحة أن حق الفرد في ممارسة حرياته في أوسع نطاق هو أمر مشروع لا يحد منه إلا وجوب احترام حقوق وحريات الآخرين.

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