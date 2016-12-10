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10/12/2016 14:00:00

حسب التقرير السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني: هامل:"حقوق الإنسان خط أحمر"


 كشف العميد الأول للشرطة أعمر لعروم رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن تقييم سنة 2016 فيما يخص إنجازات الأمن الوطني في مجال احترام وترقية حقوق الانسان، يظهر من خلال جملة من الحقائق الميدانية التي أتت كثمرة للتوجيهات التي يوجهها اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، لأجل تجسيدها على أرض الواقع . وقال لعروم إن الهدف يكمن في أن يكون المواطن هو المستفيد الأول ، احتراما لقوانين الجمهورية والمواثيق الدولية المتعلقة باحترام حقوق الانسان وترقيتها، ويؤكد اللواء عبد الغني هامل في كل مرة أن احترام حقوق الإنسان واجب وهو خط أحمر لا يجوز تعديه، و يشدد على ضرورة الالتزام بتوفير جميع الضمانات القانونية لحماية الموقوف أو المشتبه فيه. وقال العميد الأول للشرطة إنه من هذه التوجيهات التي أمر اللواء المدير العام للأمن الوطني،  بتجسيدها عمليا تلك الصادرة في أحكام الأمر رقم 15-02 المعدل والمتمم للأمر 66-155 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، منها الالتزام بأحكام المادة 51 مكرر 1 التي من بين ما تنص عليه أنه إذا تم تمديد التوقيف للنظر يمكن للشخص الموقوف أن يلتقى محاميه، ما لم تتعلق الجريمة بالمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو جرائم تبييض الأموال والإرهاب..ومالم تمس هذه التدابير بسرية التحقيق القضائي وسيره، موضحا أنه تم بمجرد نشر القانون أخذ كل التدابير اللازمة لتهيئة غرف الخاصة للمحادثة، وفق المعايير الدولية لضمان المحادثة الحرة بين الموقوف تحت النظر ومحاميه على أن لا تتجاوز مدة المحادثة 30 دقيقةوأمر اللواء المدير العام للأمن الوطني برفع وتخصيص منحة التغذية تسمح للمشتبه فيه الموقوف تحت النظر أن يستفيد من وجبات غذائية كاملة ولائقة بالإضافة إلى لوازم نظافة جسدية تتنوع حسب الجنس، فالبحث الدائم على المزيد من التعزيز للضمانات المكفولة للمشتبه فيه أثناء مراحل التحقيق الابتدائي، الذي تسعى إليه المديرية العامة للأمن الوطني مكنها من وضع نظام ذكي لمتابعة فترات الوضع تحت النظر للموقوفين في هذه الغرف، فهذا النظام المجهز بكاميرات فيديو وملتقطات استشعارية حساسة للحركة ودرجة الرطوبة والحرارة والتهوية، جعلها تجربة تلفت الأنظار حين عرضها على السادة المدراء وقادة الشرطة والأمن العرب في مؤتمرهم الـ 40 بتونس المنعقد يومي 07 و 08 ديسمبر 2016، أين اطلع هؤلاء القادة على التجربة الجزائرية من خلال بسط هذا النظام على كافة مقرات الشرطة التي تحوز على غرف الوضع تحت النظر.

 

هذا وتضمن التقرير السنوي لعام 2015  الذي قدمته اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان مطلع عام 2016 العديد من انجازات الشرطة  في مجال حقوق الانسان والشرطة الجوارية المعتمدة على الاتصال والتوعية الوقائية المكثفة والموسعة. وتبقى هذه الانجازات وأخرى مماثلة تصب كلها في مجال حماية حقوق الانسان وترقيتها، ويعود الفضل إلى توفير كل الأسباب المادية والمعنوية والأدبية لتحقيقها، إلى جملة الإصلاحات المحققة في كافة الميادين في ظل السياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية.

ويبقى أفراد الشرطة ملتزمين بتعليمات قيادتهم السامية في مجال حماية واحترام حقوق الانسان، متشبعين بمبادئها التي أصبحت مادة تدرس في كل مقررات أسلاك الشرطة وفي كل الدورات التكوينية الأساسية والمستمرة، والهدف الأخير من هذا الحرص هو حفظ أرواح المواطنين وحماية ممتلكاتهم بكافة الأدوات القانونية والعمل الميداني الجواري الناجع. 

 

خ.قدوار

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